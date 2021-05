Prime immagini del prototipo Ferrari con il nuovo V6 ibrido

Dopo molti anni di avvistamenti di muli di prova con configurazioni molto diverse, è stato finalmente avvistato un prototipo del nuovo modello con motore V6 ibrido dell’azienda di Maranello. Lo strano prototipo mimetizzato di Ferrari protagonista di questa nuova serie di foto spia è un modello di cui parliamo da anni e che fino ad ora era stato avvistato solo nel suo formato iniziale, le innumerevoli unità di prova ibride basate sulla Ferrari 458 Italia e 488 GTB che abbiamo avvistato nel corso degli ultimi anni. Quindi questa prima serie di immagini rappresenta un qualcosa di inedito. Questo in quanto si tratta della prima volta che la super car del cavallino rampante viene avvistata con il suo corpo definitivo.

Primo avvistamento con carrozzeria quasi definitiva del nuovo modello Ferrari con V6 ibrido

Al momento non possiamo affermare che sotto questi camuffamenti si nasconda realmente la configurazione di produzione finale di questo modello della Ferrari, con tutti i suoi elementi e accessori, poiché possiamo vedere numerosi elementi provvisori e lo strato mimetico stesso nasconde molti dei dettagli della futura auto dell’azienda di Maranello, ma ovviamente sembra che non vi siano dubbi sul fatto che si possa trattare del vero modello con la sua carrozzeria finale.

Il prototipo mostra una silhouette molto tipica delle auto sportive a motore centrale

Provvisoria o meno, questa carrozzeria rivela una silhouette molto tipica delle auto sportive a motore centrale dell’azienda del cavallino rampante e che sembra ispirarsi a vetture sportive V8 a motore centrale che nacquero con l’arrivo del successore della prima Ferrari Dino, la gamma Ferrari 308, che è confluita nell’attuale gamma F8.

Quindi siamo di fronte al futuro successore delle attuali Ferrari F8 Tributo e Ferrari F8 Spider, che a detta di tutti riceve il codice progetto F171 e sta per fare a meno della meccanica a 8 cilindri a favore di un nuovo schema ibrido basato su un V6 turbo che continuerà ad essere montato dietro l’abitacolo. L’arrivo di questo propulsore è stato il motivo per cui la casa di Maranello ha deciso di lanciare la F8 Tributo, in quanto il modello è, letteralmente, un omaggio al suo motore a 8 cilindri.

Per quanto riguarda il nuovo prototipo, pur non potendo essere certi del suo aspetto, a causa del grosso carico di camouflage che trasporta, è evidente che si tratti di un veicolo che sta già affrontando la sua ultima fase di test. Dalle sue forme possiamo presumere che seguirà la stessa linea di design che caratterizza le recenti Ferrari SF90 Stradale e Ferrari Roma.

Ferrari F171

