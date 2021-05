Ferrari SF90 Stradale: Wheelsandmore svela un nuovo kit di tuning

Acquistare una Ferrari SF90 Stradale in Italia significa sborsare oltre 400.000 euro. Ci sono alcune azienda di tuning che decidono di accontentare tutte quelle poche persone che decidono di modificare l’aspetto delle proprie supercar per renderle più uniche.

Wheelsandmore ha annunciato nelle scorse ore un nuovo pacchetto di aggiornamento per il gruppo propulsore ibrido plug-in e un nuovo set di cerchi. Il kit di tuning in questione si chiama Tec-Tronic e porta la potenza complessiva dell’hypercar ibrida plug-in a 1118 CV, quindi 118 CV in più rispetto al modello di serie.

Ferrari SF90 Stradale con cerchi in lega realizzati da Wheelsandmore

Ferrari SF90 Stradale: ecco il nuovo kit di tuning realizzato da Wheelsandmore

Vi ricordiamo che la vettura è dotata di un V8 biturbo da 4 litri da 780 CV a 7500 g/min e 800 nm di coppia massima a 6000 g/min montato in posizione centrale che funziona assieme a tre propulsori elettrici per una potenza complessiva pari a 1000 CV utilizzabili soltanto impostando la modalità di guida Qualify.

Secondo quanto dichiarato dal preparatore tedesco, il kit di potenziamento è molto semplice da installare nella SF90 Stradale e non richiede alcuna modifica. Inoltre, il tuner sostiene che il kit Tec-Tronic renderà disponibile la potenza extra soltanto quando il gruppo propulsore raggiungerà la temperatura operativo ottimale in modo da preservarne l’integrità.

Vista la potenza extra, anche le prestazioni complessive della Ferrari SF90 Stradale sono aumentate. La velocità massima è passata da 340 a 350 km/h, anche se il tuner non ha rivelato il nuovo tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h che con il veicolo di serie si ottiene in soli 2,5 secondi.

Per quanto concerne l’aspetto estetico, Wheelsandmore ha realizzato dei nuovi cerchi in lega leggera per l’hypercar plug-in hybrid del cavallino rampante che dispongono di un sistema di adattamento con chiusura centralizzata e con il logo della società di tuning posto nella parte centrale. I cerchi sono disponibili in diversi modelli, finiture e dimensioni (20, 21 e 22”).































