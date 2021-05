Stellantis svela i suoi piani per il Sud Africa

Con un annuncio ufficiale che sarà effettuato a tempo debito, la nuova divisione sudafricana di Stellantis ha fornito un suggerimento su cosa aspettarsi dai prodotti in arrivo, principalmente nel secondo trimestre di quest’anno. In occasione della presentazione della Citroën C3 aggiornata, la divisione composta dall’ex Gruppo PSA e Fiat Chrysler Automobiles ha confermato che l’attenzione sarà rivolta ai marchi chiave con Peugeot che svelerà le versioni aggiornate di 2008, 3008 e la nuovissima 208, Opel con la nuova Corsa e la Crossland fortemente aggiornata e Citroen con la citata C3.

Stellantis in Sud Africa anticipa alcuni dei nuovi modelli che porterà in quel mercato

Per quanto riguarda invece Jeep, la casa automobilistica americana di Stellantis in Sud Africa presenterà la nuova Wrangler, il restyling di Jeep Compass recentemente rivelato e l’attesissimo Grand Cherokee L. Un’ulteriore aggiunta alla gamma Citroën è il restyling C3 Aircross mentre da Opel previsto l’arrivo della nuova Grandland, che seguirà Mokka e Crossland eliminando il suffisso “X”, mentre Peugeot farà il suo tanto atteso ingresso nel segmento dei pickup premium con il nuovissimo Landtrek.

Per quanto riguarda Stellantis in Sud Africa, la sorpresa più grande arriverà tuttavia da Fiat nelle vesti della nuovissima 500e elettrica appena svelata in Europa lo scorso anno, e quella che probabilmente sarà una versione lifting dell’attuale Tipo. Non è chiaro invece che novità ci saranno in quel paese per Alfa Romeo. Come indicato, nelle prossime settimane verrà fatta maggiore chiarezza su “Stellantis South Africa”, compreso il nome ufficiale, inclusi maggiori dettagli sui modelli citati. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno dal Sud Africa per il nuovo gruppo la cui nascita è stata ufficializzata lo scorso mese di gennaio.

Ti potrebbe interessare: Stellantis, Alfa Romeo centrale, Imparato: “programmi a 5 anni”

Stellantis: il gruppo di Carlos Tavares in Sud Africa anticipa alcuni dei nuovi modelli che porterà in quel mercato

Ti potrebbe interessare: Stellantis continua a crescere in Europa e si avvicina a Volkswagen

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI