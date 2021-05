Fiat Mobi: ecco le novità introdotte con il model year 2022

Con oltre 250.000 unità vendute dal suo lancio nel mercato brasiliano, la Fiat Mobi è una delle auto più importanti della casa automobilistica torinese. Basti pensare che ad aprile è stata la vettura più venduta in Brasile con 6861 esemplari immatricolati e occupando una quota pari al 60,7% nel suo segmento.

Nelle scorse ore, il marchio di Stellantis ha annunciato il model year 2022 che porta con sé diverse novità. Adesso la gamma è più completa e connessa rispetto a prima. Assieme alla versione Trekking, le versioni Like ed Easy si presentano al consumatore come delle soluzioni di mobilità urbana intelligente, soprattutto nelle grandi metropoli del paese, offrendo risparmio di carburante e agilità nel muoversi tutti i giorni.

Fiat Mobi 2022 interni

Fiat Mobi: annunciato in Brasile il model year 2022 della vettura

La versione sicuramente più interessante è la Fiat Mobi Trekking che porta con sé un design rinnovato grazie ai nuovi adesivi sul cofano e al logo Fiat scuro sugli specchietti retrovisori esterni, dotati di indicatori di direzione integrati.

Internamente, la Mobi Trekking è più versatile ed esclusiva con nuove caratteristiche di serie. In particolare, abbiamo volante multifunzione, plancia centrale con vano portaoggetti, specchietto ausiliario e sistema di infotainment con display touch da 7 pollici e supporto Android Auto ed Apple CarPlay con modalità wireless integrata.

Attraverso lo schermo touch è possibile accedere a diverse funzionalità come la navigazione tramite Waze o Google Maps, la riproduzione di musica (anche in streaming), il riconoscimento vocale, l’integrazione con il calendario e altro ancora. Lo schermo può essere personalizzato, inclusa la luminosità. Il sistema supporta più connessioni tramite Bluetooth e dispone di un computer di bordo. C’è anche una seconda porta USB a disposizione dei passeggeri. Non mancano quattro altoparlanti e due tweeter.

Il design generale è rimasto invariato

Nel complesso, il modello ha mantenuto le sue linee moderne con una carrozzeria che si contraddistingue per i passaruota e la vernice laterale inferiore. La sua robustezza viene evidenziata anche dai 190 mm di altezza da terra e per l’angolo di attacco più grande della categoria (24°) che gli permettono di attraversare facilmente ostacoli come dossi e buche.

La Fiat Mobi Trekking 2022 offre una dose extra di avventura con stile e funzionalità. Il tetto è dotato di barre longitudinali che rendono la vettura più imponente e che ne aumentano l’altezza. Inoltre, troviamo coprimozzi scuri dal design esclusivo, specchietti retrovisori esterni in Piano Black, maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria e tessuti esclusivi con cuciture arancioni.

Per quanto riguarda l’allestimento Like 2022, propone indicatori di direzione sugli specchietti esterni e un equipaggiamento standard molto interessante che include aria condizionata, sterzo idraulico, alzacristalli elettrici anteriori, chiusura elettrica per le porte, computer di bordo, adesivo nero sul montante C, lavavetri posteriore, due altoparlanti e predisposizione radio.

Sotto il cofano c’è sempre il motore Fire Evo

La Mobi Easy 2022, invece, non ha portato con sé alcuna modifica rispetto al modello precedente. Fiat sostiene che l’abitacolo della sua vettura propone diversi spazi dove riporre piccoli oggetti come nella console centrale e nelle porte anteriori.

Grazie al suo peso di soli 907 kg, è una delle auto più agili disponibili all’acquisto in Brasile e ciò permette di risparmiare carburante e di avere prestazioni migliori. Di conseguenza, il veicolo si dimostra facile da parcheggiare e da manovrare. Oltre ad avere prezzi competitivi, la manutenzione della Fiat Mobi è semplice.

Sotto il cofano è rimasto il motore Fire Evo 1.0 con potenza fino a 75 CV a 6250 g/min. Arrivando ai prezzi, la gamma 2022 della vettura parte da 43.990 R$ (6831 euro) per la versione Easy, 51.690 R$ (8027 euro) per la Like e 55.490 R$ (8617 euro) per la Trekking.

































Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI