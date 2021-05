Nuova Citroën C3: ecco l’offerta di maggio

La terza generazione di una delle più amate vetture di sempre, la Citroën C3, ha superato il milione di unità prodotte e continua ad essere protagonista nel panorama automobilistico europeo, confermando come il suo carattere fresco e la sua personalità colorata rimangono un punto fermo nel settore automotive.

In Italia, i numeri parlano chiaro ed esprimono con convinzione il successo commerciale della nuova C3. In particolare, la bestseller della casa automobilistica francese si è posizionata al terzo posto nel suo segmento al termine del primo quadrimestre del 2021. Da settembre 2020, la vettura è riuscita già a conquistare quasi 30.000 italiani.

Nuova Citroën C3 profilo laterale

Nuova Citroën C3: disponibile a 129 euro al mese fino al 31 maggio

La ragione di questo successo risiede sicuramente degli elementi distintivi che contraddistinguono la nuova Citroën C3. La vettura si differenzia nel suo segmento per design audace, personalità colorata e comfort unico, amplificato dai sedili Advanced Comfort. Esternamente, l’auto si presenta molto compatta ma all’interno riesce ad accogliere comodamente cinque persone.

La sua gamma di motori include propulsori a benzina e diesel. Grazie alle 12 tecnologie di assistenza presenti a bordo, la nuova C3 permette di viaggiare in sicurezza sia in città che in ambito extraurbano. Proprio il suo design moderno, colorato e dall’elevato potenziale di personalizzazione e una delle principali ragioni di grande successo che ha permesso a Citroën di superare il milione di unità prodotte.

La city car propone sette tinte per la carrozzeria, quattro Pack Color, tocchi di colore che decorano gli Airbump laterali e i profili dei fari fendinebbia, quattro tinte a contrasto per il tetto e tre decorazioni, per un totale di 97 combinazioni. In questo modo, ognuno può esprimere in maniera unica, distintiva e inequivocabile il proprio gusto.

Per questo mese, la casa automobilistica propone un’offerta molto interessante che esalta l’unicità della nuova Citroën C3 in termini di personalizzazione, includendo nel prezzo il tetto a contrasto e il Pack Color.

Grazie al finanziamento SimplyDrive, la versione Feel Pack con motore benzina PureTech da 83 CV è disponibile a un prezzo promozionale di 13.250 euro (IVA e messa in strada incluse) anziché 16.650 euro. L’offerta comprende la personalizzazione relativa agli optional Colore Tetto e/o Pack Color disponibili solo sugli allestimenti Feel Pack, Shine e Shine Pack.

Dopo aver versato un anticipo di 3400 euro, sono previste 35 rate mensili da 129 euro e rata finale da 8058 euro, oltre a TAN 5,49% e TAEG 7,74%. L’offerta è valida in caso di permuta o rottamazione ed è riservata ai clienti privati per contratti stipulati ed immatricolati entro il 30 maggio 2021.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI