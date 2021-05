Stellantis e Foxconn annunciano una partnership strategica

Importanti novità per il gruppo Stellantis. L’azienda guidata dall’amministratore delegato Carlos Tavares e Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., (“Foxconn”), insieme alla sua controllata FIH Mobile Ltd., (“FIH”), hanno detto nelle scorse ore che annunceranno una nuova partnership strategica martedì 18 maggio 2021.

Stellantis e Foxconn: Le due società terranno una teleconferenza martedì per introdurre la partnership

Una teleconferenza e un webcast audio dal vivo si terranno alle 5:45 EDT / 11:45 CEST / 17:45 CST per presentare questa partnership e rispondere alle domande. L’evento includerà le osservazioni di Carlos Tavares, CEO di Stellantis, Young Liu, Chairman di Foxconn, Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis e Calvin Chih, Chief Executive Officer di FIH. Vedremo dunque domani in cosa consisterà esattamente questa partnership tra queste due aziende.

Già in passato comunque si era parlato di una collaborazione di Stellantis con Foxconn. A quanto pare la trattativa tra le due aziende è andata a buon fine. Le trattative sono iniziate lo scorso anno e dopo molti mesi sono finalmente giunte alla loro conclusione. A quanto pare le due società saranno alleate per quello che concerne il segmento delle auto elettriche e quello delle auto connesse.

A gennaio Foxconn di Taiwan e il gruppo cinese Zhejiang Geely Holding hanno dichiarato che si stavano unendo per fornire la produzione a contratto per le case automobilistiche. Vedremo dunque cosa emergerà domani quando finalmente tutti i dettagli di questo accordo saranno svelati.

Per chi volesse partecipare sarà possibile utilizzare il seguente collegamento al webcast per partecipare alla conferenza stampa e sollevare una domanda tramite la funzione di chat non appena inizia l’evento:

https://channel.royalcast.com/webcast/stellantis-foxconn/20210518_1

Password: MOBILEDRIVE (sarà attivo 30 minuti prima dell’inizio dell’evento)

