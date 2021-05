Stellantis: nomina importante nel settore della comunicazione

Oltre a definire e presentare giovedì 13 maggio, un nuovo management team in America Latina, Stellantis ha nominato Fernão Silveira come Direttore globale della strategia, pianificazione e monitoraggio delle prestazioni nell’area della comunicazione aziendale. Il dirigente brasiliano, inizialmente rimarrà con sede in Brasile, ma riporta già direttamente a Bertrand Blaise, vicepresidente esecutivo e responsabile delle comunicazioni e CSR di Stellantis.

Stellantis importante nomina nell’area della comunicazione del gruppo

Giornalista con una laurea in Relazioni Pubbliche e una specializzazione in Affari Societari, Silveira ha risposto per quasi tre anni per la Comunicazione e Sostenibilità Aziendale di FCA per l’America Latina e, da gennaio, quando è stata ufficialmente creata la quarta casa automobilistica mondiale, dalla stessa area a Stellantis, ora attribuito a Fabrício Biondo.

“Avrò come una delle missioni quella di assistere nella strutturazione del nuovo team globale di comunicazione aziendale, lavorando in stretta collaborazione con i marchi, le regioni, le funzioni e le aree delle risorse umane. Un’altra responsabilità sarà quella di formulare e guidare la strategia globale di comunicazione aziendale di Stellantis, monitorando anche le prestazioni e la definizione dei KPI nell’area in tutto il mondo “, afferma il dirigente.

Fernão Silveira ha accumulato una lunga traiettoria nel mondo aziendale

Fino a raggiungere la nuova posizione globale, Fernão Silveira ha accumulato una lunga traiettoria nel mondo aziendale dopo aver iniziato la sua carriera come scrittore, giornalista ed editore di Diário do Grande ABC e del portale Terra. Ha lavorato presso Case Consulting e Thomas Case & Associados, presso Catho Online e presso la multinazionale del settore chimico Dow. Ha anche diretto la comunicazione di Ford South America prima di essere assunto dall’allora FCA nel settembre 2018.

