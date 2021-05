Fiat Uno: in Brasile sopravvive una sola versione

Si avvicina sempre di più l’addio di Fiat Uno che come vi abbiamo rivelato in un altro nostro articolo avverrà entro la fine del 2021. Nelle scorse ore infatti sul sito web del marchio di Torino per il Brasile è rimasta solo in una versione di Fiat Uno, Attractive 1.0, che utilizza il vecchio motore Fire 1.0 8v Flex con fino a 73 CV (benzina) e 75 CV (etanolo) a 6.500 giri / min, con una coppia di 9, 5 kgfm nel benzina e 9,9 kgfm nell’etanolo.

Aumento di prezzo e una sola versione rimasta per Fiat Uno in Brasile

Fino a poco tempo fa Fiat Uno veniva commercializzata in Brasile in quattro versioni: Drive 1.0 6v, Way 1.0 6v, Way 1.3 8v e Attraction 1.0 8v – quest’ultima l’unica ad essere venduta ancora oggi. E a proposito di Uno Attraction, prima veniva venduta ad un prezzo di R $ 53,490, ma ora che è rimasta solo lei nella gamma il prezzo è salito a R $ 56,190 (R $ 2,700 più costosa).

La cattiva notizia è che Fiat ha rimosso le versioni della sua Fiat Uno con il moderno motore tre cilindri 1.0 6V Firefly, che produce 72 CV a benzina e 77 CV in etanolo. Pertanto, Firefly 1.0 ora equipaggia solo poche versioni di Fiat Argo. Pertanto chi cerca Fiat Uno troverà solo la versione Attraction, che di serie è dotata di sterzo idraulico, aria condizionata, alzacristalli elettrici anteriori con funzione “one touch”, bloccaggio automatico delle porte da 20 km / h, fari con mascherina scura, computer di bordo e ruote in acciaio da 14 pollici con coprimozzi e pneumatici “verdi” nella configurazione 175/65 R14.

Lanciata 11 anni fa, la seconda generazione di Fiat Uno è ormai giunta alla fine della sua carriera. Nel 2014 ha subito il primo (e discreto) restyling, il cui look rimane oggi quasi lo stesso. Due anni dopo, ha ottenuto i moderni motori 1.0 e 1.3 Firefly, che ora equipaggiano Argo e Cronos. Tuttavia, anche con queste nuove caratteristiche, non ha mai ottenuto lo stesso successo dell’originale Fiat Uno disegnata da Giugiaro.

