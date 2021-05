Alfa Romeo cambia casa in Cile

Nuova casa per Alfa Romeo in Cile. Lo storico marchio italiano ha lasciato la sede che aveva a Iberocar La Dehesa e si è stabilito in uno dei settori della capitale che concentra diverse sedi di marchi di lusso. “Il nuovo showroom Alfa Romeo Chile si trova all’interno di Autokas, in Av. José Alcalde Délano 10501, Lo Barnechea. Abbiamo uno spazio esclusivo per la vendita delle auto di Alfa Romeo, che rispecchia l’esperienza che vogliamo dare ai nostri clienti, sia in termini di servizio che di design, due aspetti molto importanti per il marchio”, afferma Mario Ratto, responsabile commerciale dell’Alfa Romeo Chile.

Cambio di sede in Cile per Alfa Romeo

La nuova struttura è già operativa, sia nell’area vendita, post-vendita e parti di ricambio, e secondo il dirigente, “siamo in una posizione e un punto molto strategici, poiché in Av. José Alcalde Délano ci sono molti attori rilevanti dell’industria automobilistica. Ci posizioniamo in un punto di flusso elevato e con una vetrina con grande visibilità”.

Per quanto riguarda lo stile che i visitatori troveranno, Ratto ha affermato che “il design dello showroom va di pari passo con l’immagine aziendale del marchio, aggiunge anche una caffetteria che è completata da elementi audiovisivi di grande impatto, come un grande schermo che accompagna questo ampio spazio di attenzione, dove possiamo vedere e sentire i nostri modelli e la storia del marchio”.

Per quanto riguarda altri dettagli che i clienti di Alfa Romeo troveranno, il dirigente ha detto che sono previsti “parcheggio esclusivo per i clienti, oltre all’area vendita, abbiamo anche il servizio tecnico ufficiale, per mano di Autokas, che è dotato di tutte le infrastrutture per un cura ottimale per i nostri clienti”. Per quanto riguarda i modelli attualmente presenti, è stato specificato che ci sono due Alfa Romeo Giulia in esposizione.

Una è Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio dell’ultima serie e l’altro è una Giulia GTV 1750 (Tipo 105), un modello prodotto tra il 1967 e il 1972. “Questi due esemplari rappresentano perfettamente la sportività e il design caratteristico dell’Alfa Romeo nei suoi oltre 110 anni di storia ”, aggiunge Ratto. Inoltre, per chi è interessato, sono disponibili per i test drive Alfa Romeo Stelvio Super e Giulia Veloce, test che ovviamente vengono svolti secondo tutti i protocolli di igiene e sicurezza previsti dalla legge.

Va ricordato che l’attuale catalogo Alfa Romeo in Cile è composto dalle ultime serie di modelli Giulia, con la sua versione Veloce 2.0 turbo da 280 Cv e il Quadrifoglio con motore 2.9 V6 da 510 Cv. Inoltre c’è Alfa Romeo Stelvio, nelle versioni Super con motore 2.0 turbo da 280 CV e Quadrifoglio 2.9 V6 da 510 CV.

