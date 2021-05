Viadotto sull’Autostrada A12 chiuso ai mezzi pesanti: caos traffico

Ancora caos traffico in Liguria, regione martoriata dalle code autostradali. Infatti, il viadotto sull’Autostrada A12 Valle Ragone, nel tratto fra Lavagna e Sestri Levante, è stato chiuso ai mezzi pesanti. Così, i Tir deviano su altri percorsi, intasandoli, col risultato che gli incolonnamenti sono infernali. Per il Golfo del Tigullio, sono dolori.

La decisione è stata presa da Autostrade per l’Italia e dal ministero delle Infrastrutture. Perché? Durante i sopralluoghi periodici, è stata riscontrata una carenza del viadotto rispetto ai carichi pesanti. Secondo le norme di sicurezza. Stando al ministero, le frenate dei Tir potrebbero deformare le pile. Pare ci sia un problema alla verticalità del viadotto.

Attenzione comunque: Aspi sottolinea la piena stabilità dell’infrastruttura, che resta pienamente fruibile al transito dei veicoli leggeri. Quindi, il ponte è sicuro. Inevitabili le polemiche a difesa degli automobilisti e delle attività commerciali della zona, con danni economici di ogni genere. Critiche dalla sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio, che apprende con preoccupazione della chiusura del viadotto: “Mi chiedo come sia possibile che oggi, dopo le numerose segnalazioni, si renda necessaria questa misura così impattante. Peraltro evidenziata solo a seguito dell’ispezione del ministero”.

Autostrade in Liguria, rilancio da tutelare

Morale: ai soliti disagi sulla rete autostradale ligure, per lavori in corsi stabiliti dal ministero ed eseguiti da Autostrade per l’Italia, si aggiunge questo guaio: il presidente della Regione Liguria Toti ha chiesto al ministro delle Infrastrutture Giovannini che il piano delle ispezioni e degli cantieri sia compatibile con le esigenze delle imprese e della vita dei cittadini, in un momento fondamentale per la ripartenza della Liguria e del Paese intero dopo oltre un anno di pandemia.

I Vigili fanno il possibile: presidiano le rotonde con l’aiuto anche di mezzi e personale della società autostrade.

Inevitabile che il pensiero vada al crollo del Ponte Morandi dell’agosto 2028 (43 vittime), su un tratto gestito da Autostrade per l’Italia. Ma occhio: si indaga sulle cause e sulle responsabilità; ancora non si sa niente. E, con i nuovi vertici societari, l’azienda ha fatto controlli minuziosi ovunque.

