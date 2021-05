Stellantis promette piano di investimenti decennale per Alfa Romeo

Alfa Romeo riceverà dal capo di Stellantis Carlos Tavares 10 anni di investimenti a lungo termine e tutto il sostegno necessario per avere successo. Intervenendo al vertice Future of the Car del Financial Times, Tavares ha dichiarato: “In passato, molte altre case automobilistiche erano disposte ad acquistare Alfa Romeo. Agli occhi di quegli acquirenti, ha un grande valore. Hanno ragione. Ha un grande valore. “

Carlos Tavares promette un piano decennale di investimenti per Alfa Romeo

Il piano decennale di Alfa Romeo è ancora da decidere, ma Tavares ha detto che inevitabilmente comporterà l’elettrificazione ma anche una continua attenzione alle dinamiche di guida. “Si sposterà nel mondo dell’elettrificazione”, ha detto Tavares, “ma lo farà in modo dinamico, con un appassionato nuovo CEO. Imparato è di origini italiane e guida il marchio con passione e visione per ciò che deve essere fatto “.

Su ciò che Alfa Romeo deve migliorare, Tavares ha affermato: “Dobbiamo migliorare il modo in cui parliamo ai potenziali clienti. C’è una disconnessione con i prodotti, la storia e con chi stiamo parlando. Dobbiamo aggiustare la distribuzione e capire con chi stiamo parlando e di quale aspetto del marchio stiamo parlando con loro. Ci vorrà del tempo per farlo bene. “

Tavares ha nominato Alfa Romeo come uno dei tre marchi premium di Stellantis, insieme a Lancia e DS , ciascuno con le proprie sfide intorno alla costruzione da zero o al ritorno alle glorie del passato. “La mia chiara posizione manageriale è che diamo la possibilità a ciascuno dei nostri marchi, sotto la guida di un forte CEO, di definire la loro visione, costruire una roadmap e assicurarci che utilizzino le preziose risorse di Stellantis per far volare il loro business case, “ha detto Tavares.

“Stiamo dando a ciascuno una possibilità, dando a ciascuno una finestra temporale di 10 anni e fornendo finanziamenti per 10 anni per realizzare una strategia di base del modello. I CEO devono essere chiari nella promessa del marchio, nei clienti, negli obiettivi e nelle comunicazioni del marchio. “Se ci riescono, bene. A ogni marchio viene data la possibilità di fare qualcosa di diverso e attirare i clienti “.

