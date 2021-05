Cristiano Ronaldo visita la Ferrari e compra una nuova “rossa”

Visita speciale in casa Ferrari, dove ieri sono state aperte le porte del sito produttivo a Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è giunto a Maranello in elicottero. Ad accompagnarlo nell’esplorazione dello stabilimento emiliano c’erano Andrea Agnelli, presidente della Juventus, e John Elkann, presidente della casa del “cavallino rampante“. Per Ronaldo è stata un’esperienza unica.

Il celebre calciatore, stella dello sport di portata mondiale, ha potuto ammirare da vicino la catena di montaggio dove prenderà forma la sua nuova Ferrari Monza SP2, personalizzata secondo le specifiche da lui richieste. Un esemplare dello stesso modello è già stato consegnato al collega-rivale Zlatan Ibrahimovic.

Vista la nuova 812 Competizione

Cristiano Ronaldo, da quanto si apprende, avrebbe visto anche la nuova Ferrari 812 Competizione. Non è escluso che ne abbia ordinata una, per completare una serie di modelli già in suo possesso, come la 599 GTO e la F12tdf, di cui l’ultima nata è la discendente ideale.

Il fuoriclasse della Juventus, durante la visita a Maranello, ha pure incontrato i piloti Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc, cui ha regalato una maglia autografata. Insieme a loro ha posato per una foto ricordo, accanto alla monoposto di quest’anno del “cavallino rampante”: la SF21. Facile immaginare le emozioni che gli ha prodotto questa esperienza, vista la sua passione per le “rosse“.

Presto la Monza SP2 in casa

Cristiano Ronaldo ama le auto da sogno. Nel suo garage trovano posto molte supercar. Anche se non c’è una conferma ufficiale da parte della casa madre, autorevoli organi di informazione riferiscono che il suo prossimo “giocattolo” a quattro ruote sarà una Ferrari Monza SP2.

Si tratta di una scultura a quattro ruote, dalla bellezza sublime. Le sue forme, ispirate alle leggendarie Sport degli anni romantici, sono ipnotizzanti ed hanno la dignità di un capolavoro d’arte, pronto ad essere esposto nei musei più prestigiosi del mondo. Facile cogliere la discendenza da gioielli d’annata come le Ferrari 750 Monza e 860 Monza.

Opera d’arte firmata dal centro stile interno

Sulla Ferrari Monza SP2 l’estro creativo di Flavio Manzoni si è espresso al meglio, in un quadro di grande coerenza dialettica. Impeccabile l’armonia e l’eleganza formale della proposta, una delle migliori del suo repertorio. Sicuramente la più fluida e scultorea fra quelle che ha firmato.

Questa preziosa fuoriserie, destinata a sbocciare in 499 esemplari, gode della spinta di un meraviglioso motore V12 da 6496 centimetri cubi di cilindrata, con 810 cavalli di potenza massima, a 8500 giri al minuto. Mozzafiato le prestazioni. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in 2.9 secondi, quella da 0 a 200 km/h viene liquidata in 7.9 secondi. Ciò che i numeri non raccontano sono però le emozioni regalate dalla Ferrari Monza SP2. Cristiano Ronaldo potrà presto viverle in presa diretta. Beato lui!

Scheda tecnica Ferrari Monza SP2

Motore

TIPO V12 – 65°

V12 – 65° CILINDRATA TOTALE 6496 cm3

6496 cm3 ALESAGGIO E CORSA 94 x 78 mm

94 x 78 mm POTENZA MASSIMA 596 kW (810 cv) a 8500 giri/min

596 kW (810 cv) a 8500 giri/min COPPIA MASSIMA 719 Nm a 7000 giri/min

719 Nm a 7000 giri/min POTENZA SPECIFICA 125 cv/l

125 cv/l REGIME MASSIMO 8900 giri/min

8900 giri/min RAPPORTO DI COMPRESSIONE 13.6:1

Dimensioni e pesi

LUNGHEZZA 4657 mm

4657 mm LARGHEZZA 1996 mm

1996 mm ALTEZZA 1155 mm

1155 mm PASSO 2720 mm

2720 mm CARREGGIATA ANTERIORE 1688 mm

1688 mm CARREGGIATA POSTERIORE 1678 mm

1678 mm PESO A SECCO circa 1520 kg

circa 1520 kg CAPACITÀ SERBATOIO BENZINA 90 l

Pneumatici

ANTERIORI 275/30 ZR 21 10 J

275/30 ZR 21 10 J POSTERIORI 315/30 ZR 20 11.5J

Freni

ANTERIORI 398 x 38 mm

398 x 38 mm POSTERIORI 360 x 32 mm

Trasmissione e cambio

4WS/CAMBIO F1 DOPPIA FRIZIONE A 7 MARCE

Prestazioni

0-100 KM/H 2.9 sec

2.9 sec 0-200 KM/H 7.9 sec

7.9 sec 100-0 KM/H 32 m

32 m VELOCITÀ MASSIMA >300 km/h

Fonte | Ferrari

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI