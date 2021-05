Starcom costruisce una piattaforma di comunicazione per E-Ducato

Fiat Professional, società leader nel mercato dei veicoli commerciali in Italia che adesso fa parte del nuovo gruppo Stellantis, ha lanciato la versione 100 per cento elettrica del suo celebre veicolo commerciale leggero, il nuovo Fiat E-Ducato, versione a zero emissioni del furgone di Fiat, frutto dell’analisi dei ricercatori di Fiat Professional cha ha studiato i big data delle auto connesse allo scopo di conoscere e capire quelle che sono le reali esigenze del mercato.

Per supportare il lancio di questo importante modello di Fiat Professional, Starcom, agenzia media che fa parte del Gruppo Publicis, ha realizzato una piattaforma di comunicazione data & tech driven appositamente pensato per un coinvolgimento di quello che dovrebbe essere il target di clienti di questo modello sui canali digitali e ottimizzare in questa maniera le attività in tempo reale. Questo progetto è nato ed è stato realizzato per mezzo della collaborazione con il One Team di Stellantis Group.

Grazie alle informazioni a disposizione sul tipo di veicolo e sul profilo dei possibili clienti di esso, è stato realizzato un contenuto interattivo, formato in prevalenza da infografiche e da animazioni video. Questo con l’obiettivo di fare in modo che i clienti possano superare con maggiore facilità gli ostacoli e i dubbi che al momento dell’acquisto sussistono per quanto riguarda vetture completamente elettriche come ad esempio Fiat e-Ducato.

Attraverso questi dati e anche per mezzo della tecnologia messa a disposizione da Starcom di Publicis Groupe, il contenuto viene adattato in tempo reale allo spazio degli editori selezionati all’interno di un network premium. La misurazione qualitativa e quantitativa dell’engagement del target cheviene fatto in questo modo garantisce di ottimizzare tutte queste attività rendendole più incisive.

Fiat e-Ducato: Starcom, agenzia media del Gruppo Publicis, ha costruito una piattaforma di comunicazione data & tech driven per il veicolo

