Fiat Chrysler Automobiles ha assunto Saatchi e Saatchi London

Fiat Chrysler Automobiles ha assunto Saatchi & Saatchi London come principale agenzia creativa del Regno Unito – una vittoria che si ritiene valga 18 milioni di sterline. L’agenzia sostituisce Krow . La Fiat è stata la cliente fondatrice di Krow nel 2006. L’agenzia ha lavorato a una serie di campagne per la Fiat 500, tra cui ” Forever 500 ” del 2017 e ” Collezione primavera / estate 2014 “.

FCA ha confermato di aver nominato Saatchi & Saatchi come principale agenzia creativa britannica per Fiat e Jeep, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli. Tuttavia, Krow ha dichiarato a Campaign che continuerà a collaborare con FCA per determinati progetti. Saatchi & Saatchi London ha anche ottenuto un posto nel roster creativo globale di Chrysler, che dal 2017 ha visto contributi di Leo Burnett , BETC Paris , Pablo e l’agenzia di boutique con sede a Chicago Highdive .

“A causa delle pressioni sul budget, FCA ha consolidato l’adattamento del materiale pubblicitario per tutti i mercati EMEA a Publicis Groupe dal 1 ° gennaio 2020”, ha dichiarato a Campaign John Quarrey, amministratore delegato di Krow . “Nella maggior parte dei mercati, Fiat utilizzerà Leo Burnett, che ha una lunga relazione con Fiat. Tuttavia, l’adattamento britannico di attività pubblicitarie create centralmente per Fiat e Jeep sarà ospitato all’interno di Saatchi & Saatchi. Di conseguenza, Krow può confermare che non funzionerà più con la Fiat sull’adattamento britannico di questi asset centralizzati “.

Ha continuato: “Krow è orgoglioso della sua lunga relazione con la Fiat e di una serie di campagne britanniche di successo che risalgono al lancio dell’agenzia nel 2005 e continuerà a lavorare con Fiat su iniziative locali in tutto il portafoglio FCA”. Nel terzo trimestre dello scorso anno, FCA ha conseguito utili operativi superiori alle attese, raggiungendo £ 1,7 miliardi al lordo di interessi e imposte – un dato record per l’azienda.

L’agenzia pubblicitaria Media Starcom ha vinto la pianificazione dei media e gli acquisti di FCA in EMEA e Asia-Pacifico a dicembre 2016. Starcom e SapientRazorfish (ora Publicis Sapient) hanno ottenuto il controllo dei media e dei social per FCA negli Stati Uniti, in Canada e in Messico dopo un processo di lancio di sei mesi nel 2018. Krow si è fusa con l’agenzia creativa Bigdog lo scorso ottobre .