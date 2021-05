Alfa Romeo: il Biscione torna in Brasile?

L’ingresso dei marchi Alfa Romeo, Opel e DS nel mercato brasiliano è ancora un sogno, ma con possibilità di concretizzarsi. Ad ammetterlo, in settimana, è stato il presidente di Stellantis in Sud America, Antonio Filosa. Il dirigente italiano è entusiasta degli ottimi risultati dei due marchi premium del gruppo, Jeep e Ram. Pertanto, l’arrivo di nuovi marchi non è escluso.

Alfa Romeo tornerà in Brasile con i nuovi modelli?

Filosa ha parlato per un’ora e mezza con alcuni giornalisti. Si è detto entusiasta della gamma di marchi disponibili di Stellantis che operano in Brasile. Con Fiat in testa al mercato, Jeep al vertice dei Suv e Ram con vendite sorprendenti, nonostante l’alto valore dei loro pick-up, Filosa crede che la ricetta possa funzionare con altri marchi, ma avverte che ciò sarà possibile solo e soltanto se il “business ” si dimostrerà finanziariamente sostenibile.

Rispondendo a una domanda sulla gamma dei marchi Stellantis e sul possibile ritorno dell’Alfa Romeo in Brasile, Antonio Filosa ha detto: “Avere così tanti marchi rappresenta una forza incredibile. Il Biscione ha un posto speciale nel mio cuore. Ma il Brasile è un mercato difficile. Ogni decisione deve essere ben ponderata. Opel è passione. Alfa Romeo è passione. Immagina avere in Brasile una Maserati, una DS ”.

Dopo aver citato i quattro marchi, Flosa ha aggiunto: “Ma la passione va sottoposta agli affari. In relazione ai nuovi marchi bisogna fare molte valutazioni, pensarci molto bene, perché la passione è passione ma il business è business”.

Considerando l’attuale scenario del mercato brasiliano, con molta domanda di SUV, record di vendite di supersportive e il crescente movimento di veicoli ibridi ed elettrici, ovviamente non tutte le auto di questi marchi sarebbero idonee per quel mercato. Vedremo dunque se nei prossimi anni questo agognato ritorno di Alfa Romeo in Brasile si concretizzerà grazie ad alcuni dei nuovi modelli che la casa automobilistica del Biscione ha intenzione di lanciare sul mercato a livello globale come ad esempio Alfa Romeo Tonale e Brennero.

