Preventivatore Unico Rc auto: tutte le tariffe a confronto

Ci siamo: qui c’è il nuovo Preventivatore Unico Rc auto. Messo a punto da Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) e ministero dello Sviluppo economico. Consente di paragonare i prezzi per l’assicurazione auto. Perché nuovo? Perché sino a ieri, dava le tariffe di pochissime compagnie, mentre oggi fornisce i prezzi di tutte le imprese: un centinaio. Poi si va in agenzia a firmare e a pagare.

Un servizio gratuito al 100%. Si attiva compilando un breve questionario: 30 secondi per vedere visualizzati i preventivi disponibili sul mercato. Li metti a confronto e sai subito qual è quello meno costoso. In più, addio alla clausola della riparazione in forma specifica infilata di straforo dalle compagnie: obbligava a far riparare l’auto dal carrozziere convenzionato, pena un rimborso inferiore. Adesso, massima e totale libertà di scelta verso il carrozziere libero, indipendente, quelli rappresentati da Federcarrozzieri di Davide Galli.

Il contratto base Rc auto è suddiviso in tre sezioni.

Definizioni: illustra il significato delle parole chiave utilizzate nel contratto base.

Condizioni: riporta le clausole contrattuali relative alle garanzie necessarie e sufficienti per adempiere all’obbligo assicurativo.

Condizioni aggiuntive: contiene le clausole contrattuali non obbligatorie, attraverso le quali il consumatore può personalizzare il contenuto del contratto rendendolo maggiormente adeguato al proprio profilo di rischio.

Garanzie accessorie: dall’agente assicurativo

Dopodiché, se vuoi, al contratto base aggiungi eventuali clausole aggiuntive proposte dalle imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo Rca. Paghi un prezzo diverso per un contratto diverso.

Una limitazione della copertura assicurativa con riduzione del premio (guida esclusiva, guida esperta).

Un ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio (aumento dei massimali minimi di legge, limitazione delle esclusioni e rivalse).

Una particolare modalità di gestione del contratto con riduzione del premio: scatola nera. Hai subito uno sconto. Più rispetti il Codice della Strada, più sei prudente, e meno paghi al rinnovo contrattuale.

Il Preventivatore pubblico non fornisce informazioni e prezzi con riferimento alle garanzie accessorie: vedi Furto e incendio, Infortuni del guidatore, Kasko o altro. Ma, andando nell’agenzia per stipulare il contratto, si otterranno preventivi anche di queste polizze.

