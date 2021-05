Stellantis: i tempi di inattività per gli impianti si allungano

Gli stabilimenti che assemblano il SUV Jeep Cherokee e i minivan Chrysler resteranno inattivi per ulteriori settimane a causa della carenza globale di microchip. Lo ha dichiarato giovedì Stellantis. Lo stabilimento di Belvidere nell’Illinois, sede dei SUV Cherokee, sarà chiuso fino alla metà di maggio.

Lo stabilimento di Windsor Assembly in Ontario, che produce i minivan, sarà inattivo durante la seconda settimana del mese. La produzione nello stabilimento di assemblaggio di Toluca in Messico, che produce il SUV Jeep Compass, tuttavia, è ripresa.

“Stellantis continua a lavorare a stretto contatto con i nostri fornitori per mitigare gli impatti sulla produzione causati dai vari problemi della catena di fornitura che il nostro settore deve affrontare”, ha detto in una nota la portavoce Jodi Tinson.

Il tempo di inattività aggiuntivo arriva dopo che Richard Palmer, chief financial officer di Stellantis, questa settimana ha dichiarato che l’impatto della carenza dei chip utilizzati nell’elettronica del veicolo dal volante al sistema di infotainment dovrebbe essere peggiore nel secondo trimestre rispetto al primo tre mesi dell’anno. Stellantis ha perso circa 190.000 veicoli, o l’11% della produzione pianificata a livello globale, durante il primo trimestre.

L’azienda spera di vedere un certo sollievo nel terzo trimestre quando i problemi derivanti da un incendio di marzo in un impianto di semiconduttori in Giappone e dall’ondata di freddo di febbraio in Texas saranno risolti.

Ma con una visibilità limitata nella produzione di queste parti in profondità nella catena di fornitura, i problemi potrebbero estendersi fino al prossimo anno. Oltre agli stabilimenti di Belvidere e Windsor, il Warren Truck Assembly Plant, che produce il pick-up Ram 1500 Classic, è inattivo durante il reset di maggio. Anche gli equipaggi sono stati ridotti allo stabilimento Jefferson North Assembly, che costruisce i SUV Jeep Grand Cherokee e Dodge Durango.

