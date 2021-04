Jeep Compass 2021: ecco come seguire la presentazione

Alle 12:00 Jeep presenterà ufficialmente in Europa il nuovo restyling della seconda generazione della Jeep Compass. La presentazione del SUV compatto sarà trasmessa in diretta streaming su YouTube e potrete seguirla tramite l’anteprima presente in fondo all’articolo.

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica statunitense, la Compass 2021 è un modello completamente nuovo, con importanti modifiche a tutte le sue caratteristiche e specifiche, tra cui stile, tecnologia, sicurezza, sostenibilità e funzionalità.

Jeep Compass 2021: la presentazione verrà trasmessa in streaming su YouTube

Secondo alcune indiscrezioni trapelate su Internet, la Jeep Compass 2021 in versione europea dovrebbe rispecchiare l’aspetto del modello cinese (presente nelle foto) che ha debuttato lo scorso anno in occasione del Salone di Guangzhou. Pertanto, possiamo aspettarci un frontale molto simile (se non identico), una griglia inferiore più ampia, delle prese d’aria più sportive e una nuova posizione per i fari fendinebbia.

La Compass cinese è dotata anche di un cruscotto ridisegnato nell’abitacolo con un layout a due livelli e un sistema di infotainment con display touch da 10.25 pollici posizionato al centro. Non mancheranno un quadro strumenti digitale da 10.1 pollici, un nuovo volante, una leva del cambio rivista, un pad di ricarica wireless per smartphone compatibili e nuovi controlli per gestire l’aria condizionata.

Sarà interessante vedere quali di questi cambiamenti saranno portati sulla nuova Jeep Compass europea. Sappiamo infine che il marchio di Stellantis prevede di svelare una variante con motore elettrificato e una versione a sette posti che dovrebbe chiamarsi Grand Compass o Patriot.

