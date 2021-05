Peugeot aumenta la sua quota di mercato ad aprile nel Regno Unito

Peugeot continua il suo momento di positività ad aprile, aumentando la sua quota di mercato nel settore automobilistico del Regno Unito del 4% alla fine del primo trimestre del 2021 e al 4,8% ad aprile. Queste informazioni arrivano dagli ultimi dati condivisi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Ciò ha permesso alla casa automobilistica francese di raggiungere una quota di mercato, combinata fra auto e furgoni, pari al 5,3%, in aumento del 4,8% nel primo trimestre del 2021. Inoltre, la casa del Leone ha raggiunto il terzo posto nelle vendite di auto elettriche con una quota di mercato del 7,6%. Tale performance è stata raggiunta nonostante le concessionarie siano rimaste chiuse per metà del mese a causa del coronavirus.

Peugeot e-208

Peugeot: il brand francese ha conquistato ottimi risultati in UK nonostante il lockdown

La performance di vendita delle auto elettriche di Peugeot è stata guidata dalle Peugeot e-208 ed e-2008. Entrambi i modelli sono dotati di una batteria da 50 kWh che promette fino a 349 km nella e-208 e fino a 331 km nell’e-2008 con una singola ricarica (nel ciclo WLTP). Inoltre, sotto il cofano si nasconde un potente motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima.

Il marchio di Stellantis propone una serie di altri modelli a zero emissioni tra cui l’e-Traveller a otto posti oppure il nuovissimo e-Rifter che entrerà a far parte della gamma entro la fine dell’anno. Secondo i recenti piani annunciati dal marchio francese, entro il 2025 ogni modello presente nella line-up (compresi i veicoli commerciali leggeri) avranno una versione elettrificata.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “Questo è un risultato fantastico per aprile e sono incredibilmente orgoglioso sia del personale della nostra sede centrale che della rete di rivenditori per il duro lavoro e la dedizione che hanno permesso di raggiungere questo risultato. Con le concessionarie chiuse per aprile, è stato un mese impegnativo, ma l’agilità della nostra rete e l’investimento in Peugeot Buy Online ci hanno permesso di continuare a comunicare e servire i nostri clienti. Con il nostro continuo impegno per l’elettrificazione, il lancio di modelli come la nuova 508 Peugeot Sport Sngineered e la nuova 308 nel corso dell’anno, e ora l’allentamento delle restrizioni, ci sentiamo estremamente positivi per il resto del 2021“.

