Stellantis: quota di mercato oltre il 30% in Brasile ad aprile

Le vendite di auto ad aprile in Brasile hanno mostrato un calo secondo Fenabrave, nonostante ciò, Stellantis ha molto da festeggiare. Come abbiamo già riportato in altre occasioni, il conglomerato ha conquistato sei posizioni tra i primi dieci nella classifica delle vendite. Oltre alla leadership generale e vice-leadership, la società è stata anche leader tra i SUV.

Nello scorso mese di aprile Stellantis ha conquistato il 31,68% di tutte le vendite di auto nuove in Brasile

Considerando solo i primi quattro marchi (Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën), Stellantis ha conquistato il 31,68 per cento di tutte le vendite di auto nuove in Brasile. Fiat è stata ancora una volta leader tra i marchi ed è probabile che finisca in testa al 2021, superando Chevrolet dopo cinque anni.

All’altra estremità della scala c’è Ford. Tutti i marchi hanno registrato una crescita significativa se confrontiamo aprile 2021 con lo stesso mese del 2020. La ragione principale di ciò è stata la pandemia Covid-19, poiché è stato proprio nel quarto mese dello scorso anno che gli stabilimenti si sono fermati e le concessionarie sono state chiuse.

Tuttavia, c’è stato un calo del 20% nelle vendite Ford rispetto ad aprile dello scorso anno. Quest’anno sono state solo 3.553 unità contro le 4.439 dello stesso periodo dell’anno scorso. Attualmente l’azienda rappresenta poco più del 2 per cento delle vendite totali. Dunque per Stellantis sembra essere partito nel migliore dei modi il 2021 in Brasile.

Anche ad aprile il gruppo guidato da Carlos Tavares domina il Brasile grazie soprattutto a Fiat e Jeep che con i loro modelli guadagnano sempre maggiore popolarità ogni mese che passa tra i clienti brasiliani.

