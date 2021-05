Stellantis: leader di una speciale classifica in Spagna

Lo stabilimento di Vigo del Gruppo Stellantis (ex PSA) fa parlare di se anche per motivi che vanno al di là della mera attività di produzione di auto. Infatti la fabbrica che appartiene al gruppo guidato dall’amministratore delegato Carlos Tavares e che un tempo faceva parte del gruppo PSA si consolida come l’azienda spagnola con la più alta partecipazione alle campagne itineranti condotte dall’Agenzia per la donazione di organi e sangue (ADOS), dopo aver accumulato 68.196 donazioni di sangue dal 1995.

Si tratta dei dati del Dipartimento Sanitario di Xunta, a cui si aggiungono quelli ottenuti la scorsa settimana durante la seconda delle quattro visite annuali programmate dalle unità mobili di questo corpo presso le strutture che l’azienda automobilistica ha a Balaídos. Una campagna a cui hanno partecipato 788 professionisti, chiave per raggiungere quel numero record di donazioni a livello statale.

Lo stabilimento di Vigo del Gruppo Stellantis è l’azienda spagnola con la più alta partecipazione alle campagne di donazione del sangue

Finora quest’anno, ADOS ha effettuato due visite nello stabilimento di Stellantis, accumulando un totale di 1.586 donazioni. Ma l’inizio della sua partecipazione alle campagne di donazione di sangue risale al 1995. Sono passati 26 anni da quando ha iniziato ad ospitare questi cicli di donazioni di sangue promossi dal Ministero della Salute e che, attualmente, consolidano questa azienda come punto di riferimento in Spagna.

Grazie alla collaborazione dei 788 professionisti dell’azienda di Vigo in questa quarta campagna, ad esempio, più di 440 interventi chirurgici o piastrine potranno essere eseguiti a quasi 150 malati di cancro.

