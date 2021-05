Ermenegildo Zegna collabora con Stellantis per la mobilità verde

Dalla creazione dell’azienda nel 1910, lo sviluppo sostenibile è stato al centro della visione del gruppo Zegna, in linea con lo spirito visionario del suo fondatore, Ermenegildo Zegna, che ha adottato approcci socialmente responsabili nei confronti della comunità locale, del territorio e dell’ambiente , per tramandare questo patrimonio alle generazioni future.

Ermenegildo Zegna unisce le forze con Stellantis per rendere tutti i suoi veicoli a zero emissioni

Oggi, il gruppo Ermenegildo Zegna sta rafforzando questa responsabilità sociale e unendo le forze con Stellantis per trasformare tutti i 200 veicoli che attualmente compongono la sua flotta in veicoli puliti entro il 2025. Con la sua nuova Green Car Policy, il gruppo introdurrà ibrido plug-in veicoli e auto 100% elettriche nella sua flotta per ridurre le emissioni di CO 2 e l’inquinamento atmosferico.

“La qualità dei nostri prodotti deve andare di pari passo con il nostro rispetto per la natura. Preservare e proteggere l’ambiente è un valore fondamentale di Zegna da oltre 110 anni e siamo ancora fermamente impegnati in esso. Sono molto orgoglioso della nostra partnership con Stellantis, che condivide gli stessi valori e la stessa visione, quella di costruire insieme un mondo migliore ”, ha affermato Gildo Zegna, CEO di Ermenegildo Zegna.

“L’annuncio di oggi illustra perfettamente la capacità di Stellantis di supportare il gruppo Zegna e il suo obiettivo“ zero emissioni ”, per i suoi dipendenti e per la sua filiera, con veicoli ecologici all’avanguardia. Oggi, la governance ambientale, sociale e aziendale è al centro di ogni decisione manageriale responsabile e il nostro obiettivo comune è dimostrare che le aziende hanno un ruolo reale da svolgere nella lotta contro il riscaldamento globale ”, afferma John Elkann, Presidente di Stellantis.

“Siamo lieti di andare avanti insieme al gruppo Zegna con la nostra gamma di veicoli puliti, sicuri e convenienti, che comprende fino ad oggi 30 modelli ibridi plug-in e completamente elettrici. I dipendenti di Stellantis lavorano instancabilmente per consentire a tutti di muoversi liberamente con un’ampia scelta di auto e per ridurre l’impronta di carbonio dei nostri clienti B2B con veicoli commerciali leggeri a emissioni zero, anche attraverso modelli a idrogeno. Stellantis ha le dimensioni, la tecnologia e l’ambizione per superare le aspettative dei suoi clienti e soddisfarle pienamente attraverso soluzioni di mobilità efficienti “, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis.

Al fine di favorire l’adozione dei veicoli ert, il gruppo Zegna installerà colonnine di ricarica in tutti i suoi uffici e strutture, e offrirà ai propri dipendenti contratti di noleggio auto a condizioni vantaggiose per i modelli ibridi e 100% elettrici, oltre al carburante e ricaricare le carte per i loro veicoli. I dipendenti avranno anche l’opportunità di provare modelli elettrici e ricevere consigli su guida ecologica e consumo di carburante.

