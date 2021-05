Francesco Calcara eletto Marketing e Communication Global del Biscione

L’Alfa Romeo prosegue il suo percorso di rinascita che con l’arrivo di Jean-Philippe Imparato, dopo essere stata inclusa da Stellantis nella compagine Premium assieme a DS e Lancia, segna un passaggio fondamentale in questa direzione. Dopo che all’inizio di marzo il Biscione aveva presentato la sua nuova squadra a capo dell’organizzazione globale del brand, ora è tempo di investire anche nell’importante comparto del marketing e della comunicazione per un marchio che ha necessità di tornare a ragionare al meglio su campi diversificati.

Proprio in questa direzione va l’ultima nomina che vede Francesco Calcara a capo di Alfa Romeo Marketing and Communication Global, riportando direttamente al nuovo CEO del Biscione Jean-Philippe Imparato. Francesco Calcara, dopo aver conseguito un Master in Economia presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, avvia un’importante carriera nel mondo dell’automotive praticamente da subito in special modo per ciò che riguarda le attività di Sales&Marketing che gli hanno permesso di raggiungere una importante conoscenza del mercato premium.

Esperienza consolidata nel mondo dell’auto

Calcara si dedica quasi in maniera esclusiva alle vendite, durante la primissima fase della sua carriera. Dopo diverse esperienze internazionali, nel 2004 approda in Mazda Motor Italia come Sales Area Manager per poi essere nominato Fleet Business Development Manager appena due anni dopo. Il 2007 è invece l’anno dell’ingresso in BMW Group Italia dove rimane per quasi dieci anni assumendo ruoli di responsabilità crescente. In BMW trascorre cinque anni nel comparto Fleet, all’inizio come Fleet Key Account, quindi successivamente è Fleet Sales Manager BMW & Mini mentre nel 2013 diviene National Sales Manager Mini.

Sempre in BMW nel 2016 diventa Luxury Marketing Manager assumendo quindi grosse responsabilità sulla strategia Luxury del marchio tedesco in Italia. L’avvicinamento al mondo che oggi è parte di Stellantis avviene nel 2017 quando approda in PSA Groupe Italia nel ruolo di DS Brand Director: nel 2018 diventa Managing Director DS e Sales & Marketing Vice President gestendo concretamente l’approdo del brand DS nel nostro Paese.

La nuova sfida in Alfa Romeo rivestendo un ruolo così importante è parte del rilancio avviato da Jean-Philippe Imparato: un rilancio che passa si dall’Italia, ma che guarda alla globalità di compagini come quella europea e statunitense senza dimenticare la Cina.

