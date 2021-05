Abbonamento auto usata con rata che scende: cosa tenere d’occhio

In un oceano di offerte di ogni tipo, ecco l’abbonamento auto usata o con rata mensile che scende. Sia per i privati sia per le partite Iva e le aziende. Lo lancia Popmove, di Hurry! Parti con la rata intera, poi cala nel tempo, mese dopo mese negli anni: arrivi anche a una riduzione del 45% al quarto anno. Non un noleggio auto a lungo termine vero e proprio.

Inoltre, in ogni momento, puoi disdire il noleggio, senza penali. Oppure puoi cambiare l’auto: una volta l’anno nel contratto base.

Ci sono un contratto base e uno evoluto. Più altri servizi da aggiungere pagando.

Solo a Roma e a Milano, per ora (poi il servizio si estenderà), l’auto ordinata viene recapitata direttamente a casa.

Abbonamento auto con carta di credito

Come accedere alla flotta di Popmove? Basta avere una carta di credito. Non c’è scoring. Non è necessario produrre documentazione reddituale, busta paga, garanzie, sottoponendosi a pratiche di approvazione. L’inverso di quanto avviene quando chiedi un prestito in banca, o quando vuoi comprare la vettura a rate con la finanziaria della Casa auto, o anche quando domandi di accedere a un noleggio a lungo termine.

Volendo, paghi tramite Bitcoin. E può esserci un riscatto finale: la compri.

Alberto Cassone, CEO di Popmove, parla di un servizio completamente nuovo rispetto a quelli oggi presenti sul mercato. E di semplicità di accesso. Riccardo Pingiori, amministratore delegato di Hurry!, va oltre: “Popmove, unendo il pay per use e il ready to share, esplora una frontiera del noleggio a lungo termine unica a livello mondiale”.

Ma in concreto, conviene? Dipende da più fattori. Ne citiamo solo due , presenti nei contratti.

L’importo della rata.

L’auto quanti km di percorrenza ha? In che condizioni?

C’è una percorrenza massima? C’è una penale per chi la sfora?

La presenza di clausole che riguardano franchigie, scoperti, penali per incidenti, danni, furti. La vettura non è vostra: durante l’utilizzo o alla riconsegna, ci sono parti del contratto firmato da rispettare alla lettera.

L’eventuale anticipo da versare.

