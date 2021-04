Stellantis ottiene il primo importante riconoscimento in Messico

Stellantis in Messico è stata riconosciuta da LinkedIN nella lista “Best Companies 2021” in Messico, occupando il primo posto nel settore automobilistico, e il settimo posto nella classifica generale, che è composta da 25 aziende di altri settori. La lista delle migliori aziende di LinkedIn è composta da aziende di tutti i settori che vengono analizzate attraverso 7 indicatori chiave: capacità di andare avanti, sviluppo delle competenze, stabilità aziendale, opportunità esterne, affinità con l’azienda, diversità di genere e formazione accademica.

Lo scopo di questo elenco è aiutare i professionisti a identificare le aziende che danno la priorità ai propri dipendenti. Per questo le aziende vengono valutate dal punto di vista del lavoratore attraverso l’analisi del proprio percorso professionale. È una risorsa di consulenza per i professionisti in ogni fase della loro carriera.

Questo elenco viene pubblicato ogni anno in 20 paesi come Arabia Saudita, Brasile, Canada, Cina, Stati Uniti, Messico e Regno Unito, dove vengono analizzate le informazioni di quasi 740 milioni di utenti LinkedIn.

“L’intera azienda è orgogliosa di essere in questa lista. Abbiamo sempre a cuore le nostre persone perché sappiamo che sono il motore della nostra azienda. Questo riconoscimento dimostra che siamo una grande famiglia”, ha commentato Ana Laura Dorantes, Direttore delle Risorse Umane del gruppo Stellantis in Messico.

“Il fatto che la nostra azienda sia presente in questa lista ci riempie di soddisfazione in quanto riflette quanto stiamo andando bene in termini di sviluppo professionale dei nostri lavoratori. Siamo un’azienda impegnata con le sue persone, per noi non c’è niente di più importante del capitale umano” ha concluso la responsabile di Stellantis.

