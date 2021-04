Roland Bouchara nominato CEO di Stellantis India

Stellantis dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles e Groupe PSA ha unito le attività di entrambe le ex case automobilistiche in India e martedì ha annunciato la nomina di Roland Bouchara come nuovo amministratore delegato in India.

Stellantis martedì ha annunciato la nomina di Roland Bouchara come nuovo amministratore delegato in India

Bouchara era in testa all’ingresso del marchio Citroën di PSA in India come vicepresidente senior delle vendite e del marketing. Adesso il dirigente di Stellantis supervisionerà le società di vendita nazionali Jeep e Citroën in India, nonché le operazioni di produzione del gruppo, come da dichiarazione della società.

Partha Datta, che era a capo di FCA India come presidente e amministratore delegato e ha supervisionato il marchio Jeep nel paese, assume il ruolo di leader di ingegneria, progettazione, ricerca e sviluppo (R & S) per le operazioni del gruppo in tutta l’India e la regione Asia-Pacifico, sempre secondo quanto trapelato dalla dichiarazione rilasciata dal gruppo in India nelle scorse ore.

“Un affermato dirigente vendite e marketing internazionale, Roland Bouchara porta una vasta esperienza commerciale nel suo nuovo ruolo di CEO e amministratore delegato in India. Sarà responsabile dello sviluppo e dell’espansione dei marchi, della rete e delle operazioni commerciali di Stellantis in India, un mercato in crescita chiave di interesse per l’azienda a livello globale “, ha affermato Carl Smiley, Chief Operating Officer, Stellantis India & Asia Pacific. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dall’India nelle prossime settimane per il gruppo guidato da Carlos Tavares. Ricordiamo che Stellantis punta forte sull’India per una crescita ulteriore delle sue vendite a livello globale nei prossimi anni. Non a caso è previsto il lancio di numerosi nuovi modelli.

Ti potrebbe interessare: Nuova Lancia Thema: crescono le probabilità di un ritorno con Stellantis

Stellantis martedì ha annunciato la nomina di Roland Bouchara come nuovo amministratore delegato in India

Ti potrebbe interessare: Stellantis: nuova campagna pubblicitaria di Spoticar in Portogallo

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI