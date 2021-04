L’Hennessey Mammoth 1000 SUV è un TRX a sette posti da oltre 1000 CV

Hennessey Performance, noto tuner texano, ha annunciato nelle scorse ore il nuovo Hennessey Mammoth 1000 SUV, mostrando per ora soltanto un render. Basato sul performante Ram 1500 TRX, il Mammoth 1000 SUV viene pubblicizzato come un SUV ultra esclusivo che offre prestazioni da supercar.

Il modello di serie nasconde sotto il cofano un motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce una potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima. Nonostante i numeri già elevati, la società di tuning ha deciso di apportare diversi miglioramenti per incrementare la potenza.

Ram 1500 TRX originale

Hennessey Mammoth 1000 SUV: ecco l’ultima creazione del noto tuner texano basata sul Ram 1500 TRX

Di conseguenza, il propulsore è stato equipaggiato con compressore aggiornato, iniettori di carburante ad alto flusso, sistema di induzione dell’aria ottimizzato, nuovi convertitori catalitici e una speciale calibrazione HPE. Con tutti questi cambiamenti, adesso l’Hennessey Mammoth 1000 SUV produce 1026 CV e 1314 nm.

Ciò dovrebbe consentire al SUV di accelerare da 0 a 96 km/h in soli 3,2 secondi e di completare il quarto di miglio in 11,4 secondi a 193 km/h. Parliamo di miglioramenti molto importanti rispetto al Ram 1500 TRX originale che impiega, rispettivamente, 4,5 secondi e 12,9 secondi a 174 km/h.

A parte le prestazioni, Hennessey Performance ha lavorato anche sull’aspetto estetico in quanto ha trasformato il pick-up in un SUV a sette posti. Come parte del restyling, l’Hennessey Mammoth 1000 SUV sarà equipaggiato con una carrozzeria realizzata su misura, una linea del tetto estesa e un lunotto di grandi dimensioni.

All’interno, la seconda fila sarà costituita da sedili singoli mentre la terza da una panca pieghevole. In aggiunta, il noto tuner texano implementerà un paraurti anteriore più robusto, un kit di sollevamento da 64 mm, dei cerchi da 20” avvolti in pneumatici off-road da 35”, delle luci ausiliarie a LED e un kit di livellamento delle sospensioni anteriori.

John Hennessey, CEO di Hennessey Performance Engineering, ha definito l’Hennessey Mammoth 1000 SUV il re dei SUV e ha osservato che proporrà ai clienti la combinazione definitiva di spazio, potenza ed esclusività. La produzione dello speciale Ram 1500 TRX sarà limitata a soli 20 esemplari ad un prezzo di partenza ciascuno di 375.000 dollari (310.573 euro).

