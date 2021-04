Fiat E-Ducato: il brand collabora con ‘Il Milanese Imbruttito’

Fiat Professional si è affidata ancora una volta a “Il Milanese Imbruttito“, agenzia creativa e community con oltre 2,5 milioni di utenti, per il lancio del nuovo Fiat E-Ducato. La collaborazione prevede lo sviluppo di una campagna social multicanale dal titolo “Green & Grano (Duro) – il nuovo business imbruttito”, in programma per la fine di aprile e veicolata sulle pagine social delle due aziende.

Il video, presente in fondo all’articolo, sarà affiancato da un video pillola e cinque grafiche social capaci di sottolineare i punti di forza della versione 100% elettrica del veicolo commerciale più venduto in Europa nel 2020.

Fiat E-Ducato

Fiat E-Ducato: lanciata una campagna promozionale in collaborazione con ‘Il Milanese Imbruttito’

Il nuovo veicolo full electric garantisce la continuità della transizione tecnologica, mantenendo le prestazioni che hanno conquistato i professionisti europei. L’E-Ducato offre una gamma di configurazioni capace di rispondere a qualunque necessità: furgoni da 10 a 17 m³, cabinati in quattro differenti lunghezze e trasporto persone per coprire ogni esigenza di business.

Inoltre, il furgone a zero emissioni vanta una volumetria di carico best-in-class da 10 a 17 m³ e una portata fino a 1910 kg. L’autonomia offerta dal nuovo Fiat E-Ducato va ad altre 230 a 370 km nel ciclo urbano con una singola ricarica.

Salvatore Cardile, Head of Marketing & Communication di Fiat Professional Italia, ha detto: “Fiat Professional ha rinnovato la fiducia ne ‘Il Milanese Imbruttito’ – community con cui condivide un tone of voice distintivo e ironico – per il lancio del suo primo e più iconico modello elettrico, ideale per le consegne dell’ultimo miglio e mission urbane. L’obiettivo del nostro brand, leader nel Mercato dei Veicoli Commerciali in Italia, è comunicare i valori green e i vantaggi del nuovo E-Ducato in maniera smart e coinvolgente, con un approccio di branded entertainment che Il Milanese Imbruttito è in grado di rappresentare al meglio“.

Tommaso Pozza, AD e co-fondatore de Il Milanese Imbruttito, ha invece affermato: “Siamo entusiasti ed orgogliosi di collaborare ancora con il team Fiat Professional per la promozione di un prodotto così innovativo e in linea con i valori della community imbruttita, sempre più attenta ai temi della sostenibilità come confermato anche dalla nostra ultima indagine. È la dimostrazione che l’ironia e il sorriso possono essere la chiave per veicolare messaggi importanti e dare vita a campagne di comunicazione di successo“.

