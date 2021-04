La Formula 1 conferma le qualifiche sprint per la stagione 2021

Dal 2010, la Formula 1 ha un sistema di qualificazione che prevede una prova a tempo di tre round che elimina gli ultimi cinque piloti di ogni round. Tuttavia, i dirigenti della massima competizione automobilistica hanno cercato di cambiare le cose, introducendo un nuovissimo formato di qualificazione sprint che si svolgerà in tre fine settimana di gara nella stagione 2021.

Il nuovo sistema vedrà una gara lunga 100 km sabato pomeriggio per decidere l’ordine di partenza della griglia di domenica. Non ci saranno requisiti per i pit stop e potrà essere utilizzato il sistema di riduzione dell’attrito (Drag Reduction System – DRS).

Formula 1, le qualifiche sprint permetteranno ai piloti di conquistare punti

Formula 1: introdotte le qualifiche sprint che si svolgeranno in tre fine settimana di gara

Oltre a determinare l’ordine di partenza per l’intera gara, i primi tre classificati di questa gara sprint riceveranno punti per il campionato: tre per il primo, due per il secondo e uno per il terzo.

Gli organizzatori della Formula 1 hanno apportato alcune modifiche alla disposizione del weekend di gara per adattarsi al nuovo formato. Venerdì si svolgerà una sessione di prove libere di 1 ora come al solito ma invece di una seconda sessione di prove ci sarà una di qualifiche per la gara sprint utilizzando lo stesso sistema di eliminazione previsto ora.

Sabato mattina si terrà un’altra sessione di prove libere della durata di 1 ora, seguita dalla gara sprint nel pomeriggio. Infine, domenica pomeriggio si svolgerà come al solito la gara finale.

Oltre al formato del fine settimana, ci sono state anche alcune piccole modifiche alle regole. La zona Parco Chiuso è stata estesa per ora dall’inizio delle qualifiche di venerdì fino alla fine della gara di domenica, anche se questo non si applicherà ad alcune componenti come le sospensioni e le parti dell’impianto frenante.

Sono state apportate modifiche anche alle allocazioni degli pneumatici. Nel corso delle qualifiche di venerdì sarà possibile utilizzare esclusivamente gomme morbide, durante la gara sprint le scuderie potranno usare qualsiasi mescola di pneumatici mentre per la gara di domenica pomeriggio dovranno essere impiegate due mescole differenti.

