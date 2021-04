GTO Engineering svela il design finale della nuova GTO Squalo

GTO Engineering ha rivelato nelle scorse ore il design finale e il nome della sua nuova auto sportiva. Con il nome di GTO Squalo, la vettura rende omaggio alla Ferrari 250 GTO utilizzando però delle caratteristiche moderne.

Precedentemente nota come Project Moderna, la nuova sportiva utilizza il nome Squalo a causa del nome identico al vaccino contro il coronavirus. Sulla carta, la nuova GTO Squalo sembra una vettura davvero interessante, con un peso inferiore a 1000 kg, un motore V12 aspirato a quattro camme e un cambio manuale.

GTO Squalo con motore V12

GTO Squalo: ecco la nuova sportiva che rende omaggio alla Ferrari 250 GTO

Oltre a questo, la Squalo dispone di cerchi in lega da 18” realizzati su misura e abbinati a degli pneumatici specifici per questo modello che attualmente sono in fase di sviluppo. Il design finale del propulsore è stato rilasciato anche da GTO Engineering. Quest’ultima apporterà diversi aggiornamenti ingegneristici per risparmiare peso e per assicurare un aspetto piacevole.

Ad esempio, è stata rimossa la cornice dei carburatori per assicurarsi di poter vedere i cornetti di aspirazione ogni volta che si apre il cofano motore. Purtroppo, GTO Engineering non ha ancora rivelato nessuna informazione sulle specifiche tecniche finali, comprese la cilindrata del motore, le sue dimensioni, il suo peso e la potenza. Tutti questi dati saranno rivelati il mese prossimo.

Mark Lyon, fondatore e amministratore delegato di GTO Engineering, ha detto: “Spesso sono le piccole parti di un’auto a richiedere più tempo. Siamo ora in una fase in cui i modelli di design vengono creati qui nel Regno Unito e presto annunceremo i nostri partner tecnici che lavorano con noi sulla produzione di esterni e interni, nonché su cerchi e pneumatici. In tutti i miei anni di lavoro nel settore automobilistico, non sono mai stato così entusiasta della creatività della produzione e del design come lo sono ora“.

GTO Engineering ha già ricevuto i primi ordini dai clienti per la nuova GTO Squalo e le consegne dei primi esemplari sono previste nel corso del 2023.





Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI