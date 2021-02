Project Moderna di GTO Engineering è entrato nella fase di sviluppo

GTO Engineering ha annunciato nelle scorse ore di aver iniziato la fase di sviluppo del suo Project Moderna in seguito al feedback molto positivo ricevuto dall’annuncio originale. Possiamo immaginare questo progetto come una versione moderna della leggendaria Ferrari 250 GTO.

Mark Lyon, fondatore di GTO Engineering, ha detto: “Dopo l’eccezionale accoglienza da parte dei proprietari interessati e dei fan che vorrebbero possedere un’auto come la nostra, ora lo stiamo realizzando e documentiamo pubblicamente il processo di sviluppo. Per il nostro team, il motore e l’estetica sono due delle parti più importanti di qualsiasi vettura, in particolare questa, motivo per cui volevamo iniziare da qui“.

Project Moderna: GTO Engineering ha annunciato l’inizio della fase di sviluppo della speciale Ferrari 250 GTO

Project Moderna sarà equipaggiato da un motore V12 aspirato che si trova attualmente nelle fasi finali di sviluppo e dotato di un telaio tubolare tradizionale accompagnato da telaietti in alluminio ad alta resistenza. Il propulsore sarà abbinato a una trasmissione manuale.

GTO Engineering ha l’obiettivo di far pesare la sua esclusiva vettura meno di 1000 kg. L’azienda sta attualmente lavorando anche sul corpo esterno di Project Moderna, ultimando le superfici prima di passare alla fase successiva, ossia la modellazione.

“Per assicurarci di mantenere i nostri obiettivi, stiamo lavorando su un telaio personalizzato, che si trova nelle officine di GTO Engineering. È un promemoria quotidiano di come dobbiamo non solo mantenere le giuste proporzioni del design ma anche la distribuzione del peso e l’ergonomia. Le persone sono diventate un po’ più alte dagli anni ’60, quindi stiamo esaminando anche lo spazio con il design, assicurandoci che guidatore e passeggero abbiano abbastanza spazio nell’abitacolo e ampio spazio per i bagagli“, ha aggiunto Lyon.

GTO Engineering ha ufficialmente aperto gli ordini per Project Moderna e invita gli acquirenti interessati a contattarli per quella che sarà una delle auto più interessanti presenti in circolazione.

