Dove circolano più veicoli a metano per ogni distributore disponibile?

In fatto di mobilità. si parla tanto di elettriche, ma anche il gas è pulito. Ecco allora che Assogasmetano lo ricorda, anche elencando i Paesi in Europa dove, per ogni distributore disponibile, circolano più veicoli a metano. In Francia: 782 i mezzi a metano (considerando sia quelli a CNG sia quelli a LNG). L’Italia si colloca al secondo posto di questa graduatoria, con 711 veicoli in viaggio per ogni distributore disponibile.

Al terzo posto c’è la Polonia, con 385 mezzi. La media nell’Unione Europea vede 373 veicoli a metano in circolazione per ogni distributore. Questi dati derivano da un’elaborazione dell’Ufficio Studi Assogasmetano su dati di Acea e di NGVA. Realizzata considerando il parco circolante sia di veicoli a CNG (metano gassoso) sia di veicoli a LNG (metano liquido). E anche i distributori di entrambi i tipi (CNG ed LNG).

Veicoli a metano: comunque Italia da record

Comunque, l’Italia è si conferma leader assoluto in Europa nel settore dei veicoli a gas naturale. Ecco perché Flavio Merigo, presidente di Assogasmetano, attacca: “Nel nostro Paese si dovrebbe puntare con decisione sul metano per autotrazione. Sostenendo con forza lo sviluppo del biometano. Incentivando le nuove immatricolazioni di veicoli leggeri e pesanti anche con una politica di sviluppo dei retrofit. Al fine di sfruttare ancor di più la rete esistente e promuoverne l’ulteriore sviluppo”.

Quali sarebbero i vantaggi? Ulteriori benefici positivi in termini di riduzione delle emissioni e contribuirebbe allo sviluppo di un settore industriale che già oggi è leader per esportazioni e nel quale siamo all’avanguardia nel mondo, dice Merigo.

Quindi, non solo elettriche. Non solo ibride plug-in. E neppure unicamente le ibride tradizionali o leggere. Le vetture pulite vanno cercate anche nel gas. Tuttavia, c’è chi la pensa diversamente: vedi qui. Anche se magari fa meno trendy, come immagine. Fa meno status symbol l’auto a gas di una vettura a batteria. Perché da sempre la macchina in Italia viene comprata anche per una questione d’immagine: l’auto elettrica ha tutto un altro appeal.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI