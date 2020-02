Ferrari 599 GTB Fiorano in vendita negli USA a meno di 130.000 dollari

Per poter acquistare una 812 Superfast nuova di zecca, è necessario spendere oltre 300.000 euro. Tuttavia, una buona alternativa potrebbe essere la Ferrari 599 GTB Fiorano che è una delle più iconiche GT proposte dal cavallino rampante. Un esemplare del 2007 valutato a 125.900 dollari può essere acquistato presso un rivenditore del Cleveland, nell’Ohio.

Secondo le informazioni fornite, questa GTB Fiorano ha percorso solo 14.892 km ed è ben equipaggiata con alcuni optional incluse di serie. Esempi sono volante, pannelli delle portiere e alcune parti della zona di guida in fibra di carbonio e dei sedili da corsa Recaro sempre in fibra di carbonio.

Ferrari 599 GTB Fiorano: un rivenditore statunitense sta proponendo in vendita un esemplare del 2007 in ottime condizioni

Sono inoltre presenti gli stemmi della scuderia sui parafanghi anteriori, dei cerchi da 20″, dei dischi freno in carbo-ceramica e delle pinze freno nere. Il venditore afferma che questa Ferrari 599 GTB Fiorano è stata acquistata inizialmente per 322.022 dollari, il che significa che in 13 anni ha perso quasi 200.000 dollari di valore.

Nonostante la sua età, però, questa GT resta ancora un’auto parecchio potente. Sotto la splendida carrozzeria disegnata da Pininfarina troviamo un motore V12 da 6 litri ad aspirazione naturale che sviluppa una potenza di 620 CV e 608 nm di coppia massima a 5600 giri/min. Tale propulsore è in grado di arrivare a 8400 giri/min e produce un rombo che ad oggi è possibile sentire solo su pochissime auto.

Secondo le informazioni fornite dal cavallino rampante, la GTB è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e di superare i 330 km/h di velocità massima. Sul mercato, il veicolo si scontrava con auto come l’Aston Martin DBS V12 e la Lamborghini Murciélago.

La Ferrari 599 GTB Fiorano venne sostituita nel 2012 dalla F12berlinetta, a sua volta rimpiazzata cinque anni dopo dalla 812 Superfast. Il nome è composto da tre parole: 599 rappresenta la cilindrata del powertrain, GTB è la sigla di Gran Turismo Berlinetta mentre Fiorano si riferisce al Circuito di Fiorano sul quale la casa automobilistica modenese sviluppa le sue vetture (incluse le monoposto di Formula 1).

Al momento della presentazione era la V12 stradale più potente mai costruita da Maranello dopo la Ferrari Enzo.