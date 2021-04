Farmaci per evitare la multa da alcol: rivalsa Rc auto in agguato

Fra i consigli stupidi che vanno per la maggiore, c’è quella sui farmaci per evitare la multa da alcol. In sintesi, il guidatore beve alcolici, poi si mette al volante e teme il verbale. Infatti, il limite generale è di mezzo grammo di alcol per litro di sangue, quello per i neopatentati (chi ha la patente da meno di 3 anni) è zero: non può mai bere alcolici prima di guidare. Come scampare le contravvenzioni che arrivano sino a 1.500 euro? Si prendono farmaci specifici, che abbasserebbero o cancellerebbero il tasso alcolemico. Niente multa al controllo con alcoltest da parte delle Forze dell’ordine.

Ma i guai sono numerosi per chi segue quelle pratiche da stregone. Anzitutto, non c’è nessuna conferma scientifica in materia. Secondo, chi mischia medicine e alcolici deve aspettarsi guai di ogni tipo, perché i farmaci potenziano gli effetti negativi dell’alcol. E questo aumenta le reazioni indesiderate delle medicine: giramento di testa, vista offuscata, nausea, incapacità di valutare la distanza delle auto e dei cartelli stradali. Insomma, si diventa mine vaganti.

Multa da alcol, più la rivalsa

Oltre alla multa di 1.500 euro per uso di sostanze psicotrope, c’è la rivalsa Rc auto in agguato. In caso di incidente, la compagnia risarcisce i danni all’altro guidatore. Poi ha il diritto di farsi indennizzare dal proprio cliente. Per danni all’auto o alle cose, sono già dolori economici. In presenza di lesioni fisiche, si arriva in un attimo a decine di migliaia di euro. O a centinaia di migliaia di euro.

Tanto che il massimale assicurativo (il massimo risarcibile) è di 6,070 milioni di euro per lesioni fisiche alle persone: non conta il numero delle vittime. E di 1,22 milioni di euro per i danni alle cose: non conta il numero di beni danneggiati. Oltre queste soglie, il danneggiante paga di tasca propria tutta la differenza.

La soluzione è semplice: non guidare alcolici prima di guidare. E comunque, mai cercare di nascondere il problema aggravando il guaio.

