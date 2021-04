Il nuovo Opel Mokka-e ha entusiasmato una famosa attrice tedesca

Il nuovo Opel Mokka-e si propone sul mercato come la versione 100% elettrica dell’ultima generazione del SUV compatto. Il suo design audace ha impressionato anche una famosa attrice cinematografica e televisiva, Mina Tander, in quanto la sostenibilità è particolarmente importante per lei, sia nella vita di tutti i giorni che nella mobilità.

“Adoro guidare un’auto elettrica perché puoi guidare con la coscienza pulita senza emissioni“, ha spiegato l’attrice. Il nuovo Mokka-e è il veicolo giusto da guidare sia in città che in un ambiente urbano. Il veicolos si adatta perfettamente a Mina Tander quando è in giro lungo l’Elba per un servizio fotografico.

Nuovo Opel Mokka-e e Mina Tander

Opel Mokka-e: l’attrice tedesca Mina Tander è rimasta molto colpita dalle caratteristiche del SUV

“Un’auto elettrica che ha un bell’aspetto e naturalmente aiuta a far avanzare la mobilità elettrica ancora più velocemente. Mentre avanza, il Mokka-e mostra quanto possa essere eccitante e allo stesso tempo adatto all’uso quotidiano un veicolo elettrico a batteria“, ha spiegato Tander.

Una delle caratteristiche più interessanti presenti a bordo del nuovo Mokka-e è l’inconfondibile Opel Vizor che occupa la parte frontale. Sul volto del marchio è stata installata una visiera protettiva che integra griglia, fari a LED e l’Opel Blitz posto al centro. All’interno, il nuovo Opel Mokka-e dispone del Pure Panel completamente digitale composto da due display touch di nuova concezione. È possibile accedere alle funzioni più importanti in modo intuitivo, senza disturbare l’utente durante la guida.

“Si può dire che Opel è un marchio che vuole rendere le tecnologie innovative nei propri veicoli accessibili a tutte le fasce della popolazione. Ci sono dipendenti che hanno molto cuore e prestano attenzione a ogni dettaglio“, ha affermato l’attrice tedesca. La famiglia Tander si interessa da danni ai modelli elettrici proposti da Opel, partendo dalla Ampera fino alla Corsa-e. Recentemente, Mina Tander ha deciso di sostituire la sua Ampera con la versione ibrida plug-in del Grandland X, un SUV compatto sportivo ed elegante.







