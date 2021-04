Nuova Opel Manta GSe ElektroMOD mostra il suo particolare frontale

La leggendaria Opel Manta si è trasformata in una ElektroMOD a zero emissioni con un frontale moderno. Sotto l’iconico cofano motore, il motore benzina a quattro cilindri ha lasciato il posto a un potente propulsore elettrico che rispecchia la lettera “e” presente nella denominazione della nuova Opel Manta GSe.

La carrozzeria in giallo neon ora dispone della più recente tecnologia LED. L’originale vettura, con la sua disposizione geometrica dei fari, la griglia del radiatore e lo stemma Opel Blitz, forniva già ispirazione per il nuovo frontale di Opel, l’Opel Vizor, ora implementato in Mokka e Crossland.

Nuova Opel Manta GSe: ecco il frontale Pixel-Vizor

La stessa Manta GSe ElektroMOD porta questo design nella sua versione più innovativa chiamata Pixel-Vizor. Quest’ultimo si estende per l’intera larghezza del veicolo, posizionandosi in modo protettivo come una visiera.

I designer della casa automobilistica tedesca si sono divertiti un po’ con il leggendario logo Manta, progettandolo sotto forma di un codice QR. Successivamente, l’inconfondibile marchio di fabbrica del produttore tedesco risplende centralmente mentre due fulmini fuoriescono dal cerchio proprio nelle eleganti luci di marcia diurna a LED del Vizor.

Pierre-Olivier Garcia, responsabile globale del design di Opel – a nome del team che ha progettato la Manta GSe, ha detto: “La Manta GSe ElektroMOD è il lavoro di designer appassionati, modellatori 3D, ingegneri, tecnici, meccanici, esperti di prodotti e marchi. Tutti i fan di Opel che amano le auto e si divertono a sviluppare cose nuove. Con Manta GSe, stiamo costruendo un ponte dalla grande tradizione Opel verso un futuro sostenibile molto desiderabile. Questa miscela di zeitgeist e moderno è assolutamente affascinante“.

L’Opel Manta GSe ElektroMOD ricorda la Opel Manta del 1970. L’auto riflette il fascino di una crescente comunità di fan che trasforma i classici come questa vettura in restomod adottando moderne tecnologie e un nuovo design.

La Manta GSe ElektroMOD completamente elettrica, con il suo cockpit totalmente digitale, si propone come una vettura sportiva e autentica e porta con orgoglio le sue ambizioni nel suo nome. MOD infatti sta per cambiamento, per modifiche tecniche e stilistiche e per uno stile di vita moderno e sostenibile.

