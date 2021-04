Fiat Argo e Cronos diventano più care ad aprile

Mentre Fiat si prepara a ricevere il nuovo SUV derivato dal Progetto 363, Argo e Cronos subiscono un nuovo adeguamento di prezzo. Il modello compatto ha avuto un aumento fino a R $ 2.400, mentre la berlina importata dall’Argentina a causa anche dell’alto tasso di cambio è fino a R $ 6.200 più costosa.

In attesa del debutto del nuovo SUV progetto 363 Fiat aumenta i prezzi di Argo e Cronos in Brasile

Fiat Argo nella versione con cambio manuale 1.0 è aumentato da R $ 57.890 a R $ 59.890, una differenza di R $ 2 mila. Nella versione Drive, l’adeguamento è di 1.900 R $ e ora costa 65.890 R $. Entrambe le versioni portano il motore 1.0 aspirato fino a 77 CV e 10,9 mkgf. Chi preferisce una versione più potente, opterà per la versione Drive 1.3 che ora costa R $ 67.790 e registra un aumento di R $ 2 mila.

La versione Trekking equipaggiata dal motore 1.8 ha aumentato il suo prezzo di R $ 2.300 ed è passata da R $ 80.290 a R $ 82.590. Infine, la variante HGT ora costa R $ 84,890. Vale la pena ricordare, quindi, che il cambio automatico a sei rapporti è disponibile solo per le configurazioni Argo che montano il motore E.torQ Evo 1.8 che eroga fino a 139 CV di potenza.

A differenza di Argo, Fiat Cronos è prodotto a Córdoba in Argentina, fattore che lo rende più vulnerabile alle variazioni dei tassi di cambio. Inoltre, la berlina non ha un motore 1.0 aspirato. Pertanto, la versione iniziale 1.3 inizia già intorno ai 70 mila R $ , circa 10 mila R $ in più rispetto ad Argo 1.0.

A sua volta, la variante Drive con un motore 1.3 è aumentata di 2.200 R $ e viene venduta per 74.890 R $ . Tuttavia, è la versione con motore 1.8 e trasmissione automatica che mostra l’aumento più sorprendente: da R $ 80.290, Fiat ha aumentato il suo prezzo a R $ 86.490, un aumento di R $ 6.200.

Infine, ci sono due configurazioni che vanno oltre la barriera simbolica di R $ 90mila. Attualmente, Cronos Precision costa R $ 90.290 , mentre il top di gamma HGT è aumentato di R $ 2.600 ed è offerto per R $ 93.390.

Ti potrebbe interessare: Stellantis domina in Brasile nella prima metà di aprile grazie a Fiat

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI