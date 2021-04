Citroen: ecco quando debutterà ufficialmente il nuovo SUV

Dopo mesi di conflitti e speculazioni, arrivano le prime certezze per quanto riguarda una delle novità più importanti di Citroen per il 2021. il nuovo SUV di ingresso per il Brasile della casa francese sembra finalmente prossimo ad essere svelato. La prima di questo atteso modello del marchio transalpino che fa parte del gruppo Stellantis avrà luogo il 20 maggio in una presentazione che avrà una portata globale. Le vendite, tuttavia, inizieranno solo nella seconda metà del 2021, sia in Brasile che in altre regioni in cui il modello verrà venduto, come ad esempio in India.

Il 20 maggio debutterà ufficialmente il nuovo SUV di Citroen per conquistare Brasile e India

Nel mercato brasiliano, il nuovo SUV sarà posizionato sotto il C4 Cactus e avrà la missione di succedere subito ai modelli C3 e Aircross, appena usciti di produzione. Visivamente, l’ispirazione verrà dai SUV più grandi venduti in Europa, in particolare il nuovo C4 2021. La parte anteriore sarà caratterizzata da fari a forma di Y con LED integrati, come gli ultimi lanci del marchio, e la carrozzeria in generale avrà un tetto alto e colonne dritte.

Sotto il cofano, tutto indica che sarà presente il noto motore 1.6 aspirato del marchio, associato al manuale a 5 marce o automatico a 6 marce. Si ipotizza anche il 1.0 turbo 3 cilindri di Stellantis, ma in questo caso non vi sono certezze.

Di questo modello negli scorsi mesi sono state mostrate numerose foto spia e ricostruzioni. Quindi bene o male sappiamo già le caratteristiche che avrà. Si tratterà di un modello fondamentale con il quale Citroen intende finalmente sfondare in mercati chiave quali Brasile, India e non solo. Tutti i dettagli e le novità più importanti su questo SUV saranno dunque rivelate il prossimo 20 maggio ma ovviamente, come sempre accade in questi casi, sicuramente alcune anticipazioni saranno fornite direttamente da Citroen già nel corso delle prossime settimane.

