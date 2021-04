Ferrari SF90 Stradale: ecco un bellissimo esemplare Rosso Corsa consegnato a Londra

Pare che Ferrari abbia impiegato un po’ di tempo per iniziare le consegne a coloro che hanno acquistato la nuovissima Ferrari SF90 Stradale. Per fortuna i primi esemplari stanno iniziando ad arrivare nelle concessionarie per la consegna finale ai fortunati proprietari.

La SF90 Stradale che trovate nel video in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da TheTFJJ, è stata recentemente consegnata a un cliente londinese e dispone della classica tonalità Rosso Corsa.

Ferrari SF90 Stradale: consegnato a Londra uno dei primi esemplari della supercar ibrida plug-in

Come la maggior parte delle altre SF90, questo esemplare dispone di un tetto in nero lucido e ha gli stemmi della Scuderia Ferrari sui parafanghi anteriori. Possiamo anche vedere degli interni in pelle color marrone chiaro. In questo momento, la Ferrari SF90 Stradale non ha rivali diretti sul mercato.

Disponibile ad un prezzo di partenza di 427.930 euro in Italia, la supercar ibrida plug-in riesce a superare LaFerrari in termini di prestazioni pur essendo molto meno costosa. Infatti, le ultime unità proposte all’asta della sportiva ibrida, erede della Ferrari Enzo, sono state vendute a prezzi che hanno toccato anche i 4 milioni di euro.

Vi ricordiamo che la SF90 Stradale è equipaggiata con un motore V8 biturbo da 4 litri montato in posizione centrale, capace di sviluppare una potenza di 780 CV e 800 nm di coppia massima. Soltanto questo propulsore fornisce una potenza sufficiente per permettere al bolide di Maranello di eguagliare la Lamborghini Aventador SVJ.

Tuttavia, il cavallino rampante ha fatto un ulteriore passo in avanti aggiungendo un motore elettrico tra il V8 e la trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti e altri due propulsori elettrici sull’asse anteriore, per una potenza combinata pari a 1000 CV. Vi lasciamo con il video per apprezzare nel dettaglio la bellezza di questo esemplare Rosso Corsa della Ferrari SF90 Stradale.

