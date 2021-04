Rc auto dei neopatentati: Assoutenti denuncia prezzi astronomici

Chi è fresco di patente ha un destino amaro: paga Rca carissime. Perché le compagnie ritengono i neofiti dei soggetti a elevato rischio sinistro. Ora, Assoutenti (associazione di consumatori specializzata nel settore del trasporti) denuncia prezzi astronomici per le Rc auto dei neopatentati: arrivano a spendere fino a 1.037 euro annui. A fronte di un costo medio della polizza in Italia pari a 379 euro nel quarto trimestre del 2020. Con una forbice del +173,6% rispetto alla media nazionale.

La base? Sicurissima: i dati più recenti dell’Ivass, Istituto di vigilanza sulle compagnie.

Il record del caro-polizza spetta ai neopatentati di Massa Carrara. Qui, per un utente fino a 24 anni, il costo medio della Rc auto raggiunge 1.037 euro annui. Al secondo posto Napoli, con 1011,7 euro. Seguita da Caserta (995,7 euro).

Tariffe che restano elevatissime, se non proibitive, nonostante nel 2020 l’incidentalità sia crollata del 40% a causa del lockdown e delle misure anti-Covid. E le auto siano rimaste ferme nei garage.

Rc auto dei neopatentati: differenze abissali

Con differenze abissali rispetto ad altre parti d’Italia: ad Aosta, i ragazzi pagano 501,8 euro. Perché ci sono pochi incidenti e frodi, dicono le compagnie.

Ma Assoutenti attacca: “Una forbice che non trova alcuna giustificazione nella realtà, e conferma l’esigenza di una radicale riforma del settore Rc auto per eliminare le criticità che danneggiano gli utenti e impediscono una reale riduzione delle tariffe per tutti gli assicurati”.

Per i neopatentati non c’è scampo. Al massimo, possono usare la Rc auto familiare sfruttando la classe di merito del padre. Tuttavia, le compagnie possono trovare le contromisure: polizze più alte a chi non ha guadagnato sul campo la classe di merito. Anche girando fra le numerose compagnie, è difficilissimo trovare una Rca low cost, specie al Sud.

