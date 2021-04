Un pass tira l’altro. Molti automobilisti lo sanno bene: per spostarsi in certe aree, ci vuole un lasciapassare. Un certificato che faccia da disco verde, da via libera. Col Covid, ci si sposterà col certificato: il lasciapassare arriverà tra più di un mese. Servirà a muoversi tra Regioni di colore diverso, oppure a partecipare ad eventi allo stadio o a concerti. L’idea del Governo annunciata dal premier Mario Draghi e dal ministro della Salute Roberto Speranza. Per certificare che un cittadino non è veicolo di contagio e può spostarsi in sicurezza. Ecco perché c’è la moltiplicazione dei pass auto.

Due le opzioni, una card (quindi tipo carta di credito) o una app. Tre le condizioni per averlo: vaccino, tampone o la guarigione dal Covid.

Ossia, passi se non puoi infettare. O meglio, se le possibilità di infettare sono basse, ridotte al minimo. Sicuramente sarà rilasciata una normale certificazione di avvenuta vaccinazione. Istituzioni internazionali quali la Commissione Europea e l’OMS stanno valutando una proposta di certificato internazionale digitale.

Vale la pena ricordare una cosa: gli studi clinici condotti finora hanno permesso di valutare l’efficacia dei vaccini sulle forme clinicamente manifeste di Covid, ma è necessario più tempo per ottenere dati significativi per dimostrare se i vaccinati si possono infettare in modo asintomatico e contagiare altre persone.

La moltiplicazione dei pass auto: quali sono

Pass Covid.

Permesso disabili. Il contrassegno per ridotte o impedite capacità deambulatorie è il titolo attraverso il quale è consentita la circolazione e l’accesso alle zone di traffico limitato, nonché facilitazioni nella sosta dell’auto.

Il pass per la sosta di residenti e domiciliati. Chi ha la residenza o il domicilio (per esempio a Milano) ha diritto a un pass per la sosta negli spazi riservati ai residenti nel proprio ambito zonale. I requisiti per ottenere il pass, la sua durata e le modalità di rinnovo variano a seconda della situazione di residenza del richiedente e della titolarità della vettura.

E anche il pass per la sosta gratuita di auto elettriche e ibride.

Non ultimo, il pass per le varie Ztl.

Adesso, però, bisognerà stare attenti alle truffe dei pass cloni. Specie dei pass Covid cloni.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI