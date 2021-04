La Jeep a sette posti ha gli stessi interni della nuova Compass

Nuove immagini spia del futuro SUV Jeep a 7 posti sono trapelate dal Brasile nelle scorse ore. Queste mostrano l’abitacolo del futuro modello destinato a far parlare a lungo di se in America Latina dove il veicolo sarà commercializzato. Il lettore di Quatro Rodas, Thiago Arouche ha inviato al famoso magazine automobilistico brasiliano alcune immagini in cui è possibile vedere chiaramente la prima fila dell’auto. Queste immagini evidenziano in particolare la console centrale e il sistema multimediale del futuro modello della casa americana di Stellantis.

Una nuova immagine spia del futuro SUV a 7 posti di Jeep per il Brasile ha rivelato che il veicolo ha gli stessi interni della Compass

Le immagini mostrano chiaramente che il futuro SUV Jeep a 7 posti avrà gli stessi interni della nuova Jeep Compass. Del resto le somiglianze tra questi due modelli non sono nuove. Non a caso all’inizio del suo sviluppo in molti pensavano che questa auto fosse semplicemente una versione allungata della Jeep Compass. In realtà abbiamo poi saputo che si tratterà di un modello a se stante che avrà un proprio nome e una propria identità. Tuttavia le somiglianze con la Jeep Compass a cominciare dai suoi interni sono piuttosto evidenti.

Finendo per imitare il fratello minore, la nuova Jeep a 7 posti, che molti scommettono sarà chiamata Commander, porta la stessa console centrale, con cambio automatico e freno a mano elettrico. L’unica differenza è il fregio trasversale del pannello, con toni dorati e il lato imbottito, con vinile morbido al tatto. La nuova Jeep continua ad accumulare chilometri ed è stata vista da Pernambuco a Santa Catarina. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altri dettagli emergeranno a proposito di questo attesi modello.

