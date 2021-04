Nuova Peugeot 508 PSE: scelti 20 Expertise Center per rappresentare la vettura

La nuova Peugeot 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) si distingue sul mercato per una comunicazione di alto profilo indirizzata a una clientela premium e pionieristica, alla ricerca di un prodotto e di servizi di eccellenza.

Per il lancio in Italia di questa speciale vettura, la filiale italiana del marchio francese ha individuato 20 concessionarie che rappresentano a loro volta l’eccellenza nella rete nazionale. Soltanto 20 showroom, che si sono distinti nel corso del tempo per l’elevata customer satisfaction e che occupano una posizione strategica nella penisola, potranno contare la qualifica di Expertise Center.

Nuova Peugeot 508 PSE: la casa francese ha scelto 20 Expertise Center in Italia per il mondo Peugeot Sport Engineered

Solo loro disporranno di un corner dedicato al nuovo mondo Peugeot Sport Engineered, valorizzato dall’esposizione di una 508 PSE e con la disponibilità di un esemplare da dimostrazione. Per un prodotto così esclusivo come questo primo modello della gamma PSE, che declina il nuovo concetto di neo-performance della casa del Leone, è necessario offrire ai clienti un servizio di livello superiore. Per questo motivo, in ogni Expertise Center è stato individuato un Excellence Advisor, ossia un consulente di vendita profondamente formato sulla nuova gamma PSE.

I 20 Expertise Center scelti da Peugeot in Italia sono i seguenti: Torino (LOCAUTO), Alessandria (GRANDIAUTO), Bergamo (SUPERCAR), Brescia (BOSSONI), Milano (OVERDRIVE e PSA RETAIL), Padova (GHIRALDO & AUTOIN), Venezia (AUTOVENEZIA), Udine (BLIZ), Piacenza (PONGINIBBI), Bologna (STEFAR), Modena (CAMPANI), Firenze (BRANDINI), Perugia (UGOLINELLI), Roma (PSA RETAIL e LEONORI), Chieti (PASQUARELLI), TeRamo (PIEFFEAUTO), Bari (EUROMOTOR), Napoli (AUTOUNO).

La nuova Peugeot 508 PSE nasce dalla lunghissima esperienza del brand di Stellantis nelle corse, costellata da tantissimi successi. Non abbiamo di fronte una 508 Hybrid con più potenza ma un modello profondamente rivisto. Il progetto è stato fatto evolvere dagli ingegneri e dai tecnici per affinare ancor di più la dinamica di guida dell’ammiraglia francese.

A bordo della berlina ad alte prestazioni abbiamo dei nuovi cerchi da 20” abbinati agli pneumatici Michelin Sport Pilot 4S e con all’interno un impianto frenante con dischi da 380 mm e pinza fissa a quattro pompanti. Inoltre, troviamo carreggiate allargate, assetto più basso e una logica di smorzamento delle sospensioni a controllo elettronico rivista. Non mancano delle nuove barre antirollio anteriore e posteriore e uno sterzo con calibrazione specifica per esaltare la guida.

Sotto il cofano della nuova 508 PSE si nasconde un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito da tre motori: uno endotermico e due elettrici. In totale, la vettura è in grado di sviluppare una potenza di 360 CV e 520 nm di coppia massima per uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, da 80 a 120 km/h in 3 secondi e una velocità massima di 250 km/h (autolimitata). Grazie alla modalità full electric, la Peugeot 508 PSE riesce a percorrere fino a 42 km nel ciclo WLTP con una sola ricarica.

