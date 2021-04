Stellantis promette di accelerare l’elettrificazione

Stellantis ha deciso di recuperare il tempo perduto, accelerando il processo di elettrificazione della sua gamma di modelli. In particolare, il nuovo gruppo, nato dalla fusione tra FCA e PSA, si concentrerà sul mercato europeo.

Nelle scorse ore, Stellantis ha rivelato che prevede di elettrificare tutti i modelli venduti nel Vecchio Continente entro il 2025 con l’obiettivo di non essere penalizzato dalla pressione ambientale esercitata da Bruxelles.

Stellantis: tutti i modelli venduti entro il 2025 saranno elettrificati

Con 14 brand in totale, il gruppo guidato da Carlos Tavares ha al momento pochissime auto elettriche e ibride nella sua line-up, da quando FCA ha lasciato da parte l’elettrificazione per concentrarsi su altro mentre PSA ha deciso di investire in veicoli ibridi plug-in ed elettrici partendo dalle compatte.

Grazie ai recenti lanci effettuati in Europa, Stellantis prevede che le vendite dei veicoli elettrificati triplicheranno entro il 2021, raggiungendo oltre 400.000 esemplari immatricolati in Europa.

Entro la fine di quest’anno, all’interno dell’Unione Europea, il nuovo gruppo avrà soltanto il 14% di vendite di auto elettriche o ibride plug-in. Per il 2025, invece, l’aspettativa è di avere il 38% del totale in questo segmento.

Entro il 2030, Tavares ha rivelato che il 70% delle vendite sarà elettrificato in Europa mentre negli Stati Uniti il 35%. Tuttavia, la maggior parte dei suoi marchi europei non opererà sul mercato americano e ciò porterà ad aumentare l’offerta elettrificata per gli States.

Gran parte delle vendite arriveranno grazie a SUV e pick-up che hanno un maggiore valore aggiunto e margini superiori per permettere alla casa automobilistica di investire nell’elettrificazione di modelli più piccoli ed economici.

Al momento, Stellantis sta scommettendo parecchio sulle piattaforme elettrificate e sulla produzione di batterie su entrambe le sponde del Nord Atlantico per supportare al meglio questo cambiamento.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI