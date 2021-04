Nuovo Opel Mokka: innovazione e tecnologia in abbondanza

L’ultima generazione dell’Opel Mokka, con il suo design completamente nuovo e il suo look aggiornato, porta Opel nel futuro. Sulla parte frontale troviamo il nuovo Opel Vizor mentre a bordo ci sono altre innovazioni rivoluzionarie come il Pure Panel.

Allo stesso tempo, il nuovo Mokka resta fedele ai valori della casa automobilistica tedesca che ha l’obiettivo di portare tecnologie innovative da segmenti superiori a una vasta gamma di pubblico.

Nuovo Opel Mokka: l’ultima generazione del SUV introduce diverse novità high-tech

L’esempio migliore è il set di fari IntelliLux a LED a matrice adattivi disponibili come optional, un unicum in questo segmento. Inoltre, tutte le versioni del SUV compatto dispongono di fari a LED anteriori e posteriori, freno di stazionamento elettrico e riconoscimento dei cartelli stradali di serie.

Altri sistemi all’avanguardia sono il cruise control adattivo, l’Active Lane Keep Assist e la retrocamera con visione a 180°. Assieme al riconoscimento dei cartelli stradali, il cruise control utilizza i limiti di velocità rilevati come valore per impostare la velocità corretta. Il sistema Hill Start Assist rende più facili le partenze in salita, impedendo all’auto di scivolare all’indietro.

Il sistema Lane Keep Assist avvisa il conducente se la vettura lascia la corsia involontariamente. Presente anche il rilevatore di stanchezza del conducente che attiva un allarme se la traiettoria del veicolo suggerisce stanchezza o disattenzione del guidatore, facendo comparire un messaggio sullo schermo del quadro strumenti e attivando un segnale acustico. Disponibile sul nuovo Opel Mokka anche l’allerta di collisione frontale con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni che funziona a velocità superiore a 5 km/h.

Fari a LED di ultima generazione su tutta la gamma

Come anticipato poco fa, tutte le versioni del veicolo dispongono di fari a LED di ultima generazione, dalle luci per la marcia diurna con la tipica grafica Opel ai fari e i fendinebbia anteriori.

I fari adattivi a matrice IntelliLux LED con 14 elementi in totale sono disponibili di serie sulla versione top di gamma Ultimate e opzionali sugli altri allestimenti. Come su Insignia, Astra e nuova Corsa, il sistema di illuminazione permette di guidare sempre con gli abbaglianti accesi.

Nella parte posteriore, la scelta della tecnologia a LED ha permesso ai progettisti di optare per luci molto sottili e allungate che migliorano la sensazione di precisione e qualità. A tutto ciò si aggiungono altri sistemi altamente tecnologici come il sistema di parcheggio avanzato, l’allerta angolo cieco e il sistema di protezione della fiancata Flank Guard.

I designer di Opel hanno reso il nuovo cruscotto molto semplice e privo di distrazioni

I designer di Opel hanno posto particolarmente attenzione al detox digitale. Il nuovo Pure Panel, infatti, è strutturato chiaramente e fornisce le necessarie indicazioni digitali, oltre ad avere un funzionamento intuitivo con un numero limitato di comandi, permettendo così al guidatore di restare concentrato al massimo sulla strada.

Sia il conducente che i passeggeri del nuovo Opel Mokka sono connessi e usufruiscono dell’intrattenimento grazie alla vasta gamma di opzioni di infotainment, dalla semplice radio Bluetooth con display digitale da 7 pollici fino ai sistemi più avanzati come il Multimedia Navi Pro che offre uno schermo touch a colori da 10 pollici ad alta soluzione e un quadro strumenti con display da 12 pollici.

I sistemi multimediali sono compatibili con Apple CarPlay e Android Auto e integrano il controllo vocale, oltre alla presenza di un caricatore wireless per ricaricare gli smartphone compatibili. Il nuovo Mokka offre poi il servizio Opel Connect con il collegamento diretto all’assistenza stradale e la chiamata di emergenza che rende i viaggi ancora più rilassanti per guidatore e passeggero.

Per il SUV sono disponibili vari sedili ergonomici a sei vie, regolabili individualmente. L’alcantara e il classico interno in pelle sono entrambi ordinabili. Il fiore all’occhiello è però il sedile in pelle riscaldato con superficie forata e funzione massaggio per il conducente. Il benessere del nuovo Opel Mokka viene ulteriormente arricchito da opzioni come l’Automatic Climate Control, i vetri termoassorbenti Solar Protect e il sistema di riscaldamento rapido Quickheat.

