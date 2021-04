Opel torna nell’ADAC TCR Germania

Il Team Lubner Motorsport parteciperà all’intera stagione ADAC TCR Germania con una Opel Astra TCR. Il motore da 350 CV sarà guidato da Philipp Regensperger (22 anni, Neumarkt St. Veit), che ha già familiarità con l’ADAC TCR Germany da un’apparizione come ospite al Sachsenring nel 2019. Ora l’ex pilota di kart sta entrando nella sua prima stagione completa in un’auto da turismo. La stagione prende il via alla Motorsport Arena Oschersleben dal 14 al 16 maggio.

“Siamo estremamente entusiasti di tornare nell’ADAC TCR Germania. Con Philipp, abbiamo un pilota con un buon potenziale nell’Astra TCR”, afferma il capo del team Mirko Lubner: “L’obiettivo sarà quello di finire regolarmente tra i primi dieci del terzo evento in poi. ” Questo terzo weekend di gare della stagione si svolgerà dal 6 all’8 agosto al Nürburgring, ma i Lubner non vogliono certo nascondersi neanche da questo.

La squadra di Georgenthal in Turingia era già ospite nella stagione inaugurale dell’ADAC TCR Germania nel 2016 e ha completato l’intera stagione l’anno successivo. Lubner fa affidamento quasi esclusivamente su Opel Astra TCR, solo nel 2019 Jan Seyffert è passato alla Lada Vesta TCR durante la stagione. Nel 2020, Steffen Redlich e Philipp Welsdorf erano sulla griglia di Lubner all’evento di Hockenheim, di nuovo sulla familiare Opel Astra TCR.

Philipp Regensperger è stato coinvolto nel kart dall’età di otto anni, e successivamente ha gareggiato nella AFR Remus Formula Cup, dove ha vinto diverse gare. Poi è andato all’ADAC TCR Germania per un fine settimana, ritirandosi una volta al Sachsenring e ottenendo anche un 16 ° posto. Ora non vede l’ora di affrontare la sfida di un’intera stagione nell’ADAC TCR Germany. “Riporteremo la Opel Astra TCR al suo posto”, ha detto. I numerosi fan Opel vorrebbero vederlo accadere.

