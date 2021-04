La Fiat 500 si trasforma in un fuoristrada compatto in questo progetto

La Suzuki Jimny è molto apprezzata in tutto il mondo per il fatto che è un piccolo fuoristrada dotato di caratteristiche che troviamo (in parte) solo su modelli più grandi come ad esempio la Jeep Wrangler.

In alcuni paesi del mondo, come ad esempio l’Italia, c’è un altro veicolo che gode di un’ottima reputazione quando si tratta di percorrere strade insidiose. Stiamo parlando della Fiat Panda 4×4. Prima di questa vettura, però, c’era un altro modello Fiat che ricopriva questo ruolo. Con il nome di Scoiattolo, in realtà non era una vettura ufficiale Fiat sebbene fosse basata sulla 500 del 1969.

Fiat 500: un artista del Web ha pensato di immaginare il successore moderno della Scoiattolo

Proprio questo veicolo sembra aver ispirato un artista del Web che ha deciso di creare un successore moderno sfruttando i programmi di grafica. Mentre lo Scoiattolo originale sembrava una sorta di versione ultra compatta della Jeep Willys, il progetto digitale ideato da questo artista si basa sulla moderna Fiat 500.

Dai fari in giù, la parte frontale è completamente cambiata poiché troviamo un robusto paraurti completo di bull bar e verricello, oltre a ganci traino e luci a LED aggiuntive. Inoltre, il particolare veicolo dispone di grossi pneumatici da fuoristrada alloggiati sotto ad ampi parafanghi che estendono i passaruota tramite un binario inserito tra di loro per proteggere le minigonne laterali.

Purtroppo, non riusciamo a vedere com’è fatta la parte posteriore ma possiamo scorgere una ruota di scorta montata longitudinalmente. L’anello che tiene la ruota sembra scendere dal tettuccio che ospita quelli che sembrano essere cinque faretti aggiuntivi e un portapacchi con un sacco a pelo e una tavola da surf. Nel complesso, questo progetto digitale basato sulla moderna Fiat 500 è davvero interessante.

