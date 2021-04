Alfa Romeo: auto elettriche e a guida autonoma in futuro, secondo Busse

Negli ultimi mesi abbiamo visto diverse case automobilistiche spingere fortemente verso le auto elettriche. Anche Alfa Romeo, uno dei tanti brand di Stellantis, ha in programma di lanciare in un prossimo futuro una vettura a zero emissioni.

Naturalmente, il misterioso veicolo manterrà le caratteristiche del DNA del Biscione, nonostante la transizione verso la nuova mobilità. Per Klaus Busse, Head of Design di Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Maserati, le auto elettriche non sono un sacrilegio ma uno stimolo per innovare sempre di più.

Alfa Romeo: Klaus Busse anticipa il futuro della casa automobilistica di Arese

Il designer tedesco sarà con ogni probabilità tra coloro che progetteranno la futura Alfa Romeo elettrica. Nel corso di un’intervista con il magazine FuoriGiri, Busse ha immaginato così il primo veicolo elettrico dello storico marchio di Arese: “Quella elettrica sul frontale non avrà necessità di areazione e dunque tutto ruoterà attorno all’inconfondibile e iconico scudetto trilobo col biscione. In fondo la storia del mito Alfa Romeo parte proprio da qui“.

Oltre all’elettrificazione, Klaus Busse ha parlato della guida autonoma, un’altra tecnologia di cui si parla parecchio negli ultimi anni. In questo caso, il designer ha anticipato una visione di un veicolo Alfa Romeo dotato di guida autonoma.

“Quella autonoma non avrà bisogno di fari, ma di piccole luci posizionate qui e là sul tetto, un po’ come hanno gli aeroplani. Alfa Romeo avrà sempre un ruolo speciale e privilegiato all’interno di Stellantis. È un equilibrio perfetto tra heritage, velocità, bellezza, aerodinamica e sensualità. È design innovativo cominciato ben oltre un secolo fa“, ha affermato Busse.

