Polizza RCA di Telepass: possibile anche la copertura sui ritardi per incidenti auto

Telepass Assicura è l’Agenzia di assicurazioni del Gruppo Telepass. Ed è proprio da Assicura che viene lanciata una grande novità in materia assicurativa, cioè un prodotto nato in sinergia con Great Lakes Insurance SE, la compagnia di assicurazione che fa capo a Munich Re.

Il nuovo prodotto assicurativo, come si legge su Assinews.it punta a fidelizzare i clienti di Telepass, soprattutto quelli che non utilizzano semplicemente Telepass per i pedaggi autostradali ma che sono interessati al cosiddetto ecosistema di mobilità di Telepass Pay, vero fiore all’occhiello del gruppo e che stando ai numeri, ha già 700mila clienti nel solo 2020.

La nuova Rc Auto di Telepass presenta alcuni importanti vantaggi per i clienti che la sceglieranno.

Telepass Assicura, ecco la RCA

Telepass quindi lancia un prodotto RCA che stando alla pubblicità data al prodotto, dovrebbe garantire soluzioni innovative ed alternative alla solita polizza Rc Auto. L’innovazione sta nella tecnologia, perché l’obbiettivo di Telepass è quello di garantire innovazione tecnologica anche in ambito assicurativo.

Dal punto di vista dell’esperienza di Telepass non ci sono dubbi al riguardo perché da anni il gruppo a livello tecnologico è assolutamente all’avanguardia, come dimostra la gestione dei pagamenti elettronici per i pedaggi e l’analisi dei dati relativi a questo aspetto dell’attività di Telepass. Con la polizza assicurativa si allarga il campo di azione del Gruppo.

Essendo il prodotto pensato per i già clienti di Telepass che hanno già il dispositivo assegnato ed istallato in auto, il primo notevole vantaggio è quello di rendere pressoché inutile montare le classiche scatole nere che molte Compagnie di Assicurazione forniscono ai clienti e che in primo luogo il cliente monta per ottenere gli sconti sui premi assicurativi che le stesse compagnie garantiscono a chi monta il box.

Questo perché la raccolta di dati non necessita di particolari strumenti ne di particolari applicazioni come per le scatole nere classiche. Tutto parte dalla scatoletta Telepass che serve per il pagamento del pedaggio ed il passaggio ai valichi autostradali.

Le garanzie assicurative offerte

Con questo innovativo prodotto si da al cliente in primo luogo la garanzia Rc Auto, quella obbligatoria per circolare e che copre i danni verso i terzi. Ma si possono collegare alla polizza ben 10 garanzie aggiuntive che non sono certo una poca cosa. E ci sono garanzie che difficilmente si trovano in altre compagnie o almeno non si trovano complete come quelle che offre il prodotto Telepass.

Infatti vi è l’Assistenza Stradale con copertura valida oltre che in tutto il territorio nazionale, anche i tutto il territorio europeo. E poi c’è una copertura del tutto particolare che Assicura ha creato in sinergia con Generali. Si tratta della copertura Servizio Ritardi di Telepass che copre i casi di gravi rallentamenti nella tratta autostradale percorsa dovuti a incidenti (previsto rimborso del 50% del valore del pedaggio).

Infine dal momento che il pagamento della polizza seguirà lo stesso meccanismo dei pedaggi e quindi con addebito in conto corrente, nel prodotto è previsto oltre al pagamento in soluzione unica del premio di polizza, anche il pagamento rateale su 12 mensilità.

