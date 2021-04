Ram 1500 TRX vs Toyota Tundra 2021: ecco un test di traino per scoprire i consumi

Nelle ultime settimane, i ragazzi di The Fast Lane Truck hanno messo a dura prova il nuovo Ram 1500 TRX e il suo prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri da 712 CV. L’ultimo video pubblicato su YouTube vede protagonista il pick-up Hellcat contro un Toyota Tundra 2021 in un test di traino per scoprire quale veicolo beve di più.

In particolare, i due modelli sono stati messi l’uno contro l’altro in un test di guida di 106 km mentre trainavano un peso complessivo di 3629 kg. Sul retro del 1500 TRX e del Tundra 2021 è stato agganciato un rimorchio con sopra uno Chevrolet K1500 del 1998.

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up messo alla prova in un test di traino per scoprire i consumi

Il peso complessivo è molto vicino alle capacità di traino dichiarate da Ram e Toyota, che sono rispettivamente di 3674 e 3392 kg. Per quanto concerne i consumi, il pick-up giapponese ha mostrato 23,3 litri/100 km sul quadro strumenti e 21,4 litri/100 km sul calcolatore portatile.

Il Ram 1500 TRX con motore sovralimentato, che ha ricevuto le valutazioni peggiori nel suo segmento per quanto concerne i consumi, ha concluso il test di traino con 26,4 litri/100 km sul quadro strumenti e 23,5 litri/100 km sul calcolatore. I ragazzi di The Fast Lane Truck hanno sottolineato di aver utilizzato un carburante normale a 87 ottani nel Toyota Tundra 2021 e uno premium a 91 ottani nel TRX.

La stessa clip fa notare che il Tundra è un po’ più rumoroso nell’abitacolo durante il traino in autostrada a una velocità di 113 km/h con 69 dB rispetto ai 67 dB del Ram 1500 TRX. Dopo la galleria fotografica trovate il video confronto per scoprire maggiori informazioni.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI